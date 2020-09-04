Tuttur.com ile maç önü: Hollanda - Polonya

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Uluslar Ligi mücadelesinde Hollanda ile Polonya zorlu karşılaşmada karşı karşıya gelecek. İki takımın da Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlama hedefi bulunuyor.- İki takımın karşı karşıya geldiği son 5 maçta Hollanda 3 galibiyet alırken 2 maç da berabere bitti.- Hollanda son 6 maçında 5 galibiyet aldı, 1 beraberliği var.- Polonya son 6 maçında 1 mağlubiyet 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind, Calvin Stengs, Myron Boadu, Davy Propper, Tonny Vilhena, Patrick van Aanholt, Wout Weghorst ve Jeroen ZoetLewandowski, Pazdan, PiszczekCillessen; Dumfries, Van Dijk, Ake, Wijndal; De Roon, F. de Jong; Babel, Wijnaldum, Depay; L. de JongSzczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Karbownik; Goralski, Krychowiak; Szymanski, Zielinski, Grosicki; Piatek