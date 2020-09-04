Tuttur.com ile maç önü: Hollanda - Polonya

Uluslar Ligi mücadelesinde Hollanda ile Polonya zorlu karşılaşmada karşı karşıya gelecek. İki takımın da Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlama hedefi bulunuyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın karşı karşıya geldiği son 5 maçta Hollanda 3 galibiyet alırken 2 maç da berabere bitti.
- Hollanda son 6 maçında 5 galibiyet aldı, 1 beraberliği var.
- Polonya son 6 maçında 1 mağlubiyet 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Hollanda: Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind, Calvin Stengs, Myron Boadu, Davy Propper, Tonny Vilhena, Patrick van Aanholt, Wout Weghorst ve Jeroen Zoet
Polonya: Lewandowski, Pazdan, Piszczek
MUHTEMEL 11'LER
Hollanda: Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Ake, Wijndal; De Roon, F. de Jong; Babel, Wijnaldum, Depay; L. de Jong
Polonya: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Karbownik; Goralski, Krychowiak; Szymanski, Zielinski, Grosicki; Piatek
Tuttur.com'da Hollanda - Polonya maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İki takımın karşı karşıya geldiği son 5 maçta Hollanda 3 galibiyet alırken 2 maç da berabere bitti.
- Hollanda son 6 maçında 5 galibiyet aldı, 1 beraberliği var.
- Polonya son 6 maçında 1 mağlubiyet 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Hollanda: Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Daley Blind, Calvin Stengs, Myron Boadu, Davy Propper, Tonny Vilhena, Patrick van Aanholt, Wout Weghorst ve Jeroen Zoet
Polonya: Lewandowski, Pazdan, Piszczek
MUHTEMEL 11'LER
Hollanda: Cillessen; Dumfries, Van Dijk, Ake, Wijndal; De Roon, F. de Jong; Babel, Wijnaldum, Depay; L. de Jong
Polonya: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Karbownik; Goralski, Krychowiak; Szymanski, Zielinski, Grosicki; Piatek