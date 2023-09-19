Indiana Pacers pivotu Myles Turner, Indianapolis'te düzenlenecek olan 2024 NBA All-Star maçında yer almaya kararlı olduğunu söyledi.



2024 All-Star Maçına ev sahipliği yapacak olan Indiana'nın, bu etkinlikte şehrin takımı Pacers'taki oyuncularından birini de karşılaşmada görmeyi umut ettiği düşünülüyor.



Turner 'Run Your Race' isimli podcast'te konuyla ilgili planlarını şu şekilde aktardı:



"Açıkçası All-Star maçı için heyecanlıyım. Bu yıl Indiana'da olacak. Bu arada beni orada göreceksiniz. İlk burada duydunuz. Tüm ligin bu maç aracılığıyla Indy'ye sevgisini göstermesi harika olacak. Gerçekten bunu hak eden bir şehir olduğunu düşünüyorum. 2020'de All-Star maçına çıkacaktık, fakat COVID ortaya çıkmıştı. Bu yıla kadar aksamasının nedeni de bu."



2022-23 sezonunda 62 maçta 18.0 sayı, 7.5 ribaund ve 2.3 blok ortalamaları yakalamış olan Turner, kariyerinde şimdiye dek All-Star seçilmemişti.



