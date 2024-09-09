Türkiye U17 Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 4-0 yendi

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Darıca'da oynanan hazırlık maçında Azerbaycan'ı 4-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Türkiye U17 Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 4-0 yendi
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09 Eylül 2024 20:04
Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oynanan hazırlık maçında Azerbaycan 17 Yaş Altı Takımını 4-0 mağlup etti.

Türkiye: Arda Yılmaz, Ahmet Çobanoğlu (Dk. 78 Emre Işık), Vatan Özcan (Dk. 78 Emre Can Duran), Hasan Turan (Dk. 78 Efe Yılmaz) , Ege İzmirli (Dk. 60 Mehmet Yıldırım), Mustafa Serhan Kök (Dk. 60 Mümin Barış Nazlı), Yunus Azrak ( Dk. 60 Fatihan Kahya), Oğuzhan Ertem(Dk. 78 Yiğit Çolak), Furkan Koçak, (DK. 60 Berkay Muratoğlu) Hasan Ege Akdoğan (Dk. 60 Elyas Bağcı), Ozan Demirbağ (Dk.78 Emir Bora Çoban)

Azerbaycan: Rauf Ayyubov, Hazrat Samadov (Dk. 73 Elshan Atakishiyev), Albay Mahmudov, Farid Jabbarli (Dk. 73 Kamil Mammadov), Tunar Muradov, Ibrahim Khalilov (DK. 85 Murad Kurbanov), Ali Gazibayov (Dk. 85 Nihad Isagov), Abdullaziz Jabbarli, İbrahim Babayev, Ali İbrahim, Nihat İsgandarov

Goller : Dk. 11 Hasan Turan, Dk. 45 Yunus Azrak, Dk. 45+ Hasan Ege Akdoğan, Dk. 88 Mümin Barış Nazlı

 

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