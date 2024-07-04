Türkiye şampiyonu down sendromlu yüzücüler milli forma için kulaç atıyor

Ailelerinin yönlendirmesiyle yaklaşık 6 yıl önce yüzme sporuyla ilgilenmeye başlayan 18 yaşındaki Kumsal Dinibütün ve Eren İçer, ay-yıldızlı forma için kulaç atıyor.



Antrenmanlarını birlikte sürdüren "kelebek", "kurbağa" ve "serbest" kategorilerinde katıldığı yarışmalarda Türkiye şampiyonluğu elde eden Kumsal ile Eren, başarılarına yenilerini ekleyebilmek için çalışıyor.



Geçen ay Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda, Kumsal 3 altın madalya, Eren ise 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.



Haftanın 3 günü aynı havuzda çalışmalarını sürdüren Kumsal ve Eren, Down Sendromlular Yüzme Milli Takımı'na seçilmeyi hedefliyor.



- Ünsal: "Hedefimiz milli takım"



Özel sporcular ve bedensel engelliler yüzme antrenörü Furkan Ünsal, AA muhabirine, Kumsal ve Eren'in 6 yaşındayken kendisinin gözetiminde bu branşa başladıklarını anlattı.



Kumsal ve Eren'in bu spor sayesinde hem sosyalleştiğini hem de çeşitli başarılar elde ettiğini belirten Ünsal, iki özel sporcusuyla yeni madalyalar için sıkı şekilde çalıştıklarını söyledi.



Ünsal, havuzdaki çalışmalarının yanı sıra kara antrenmanları da yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Yüzme zorlu bir branş olduğu için kara antrenmanlarında destekliyoruz. Mekik ve şınav yapabiliyorlarsa, barfiks gibi egzersizlerle ilerliyoruz. Şu an hedefimiz milli takım. Bu yönde inanılmaz bir gayret içerisindeyiz. En iyi şekilde bu süreci değerlendirip, milli takıma gitmek istiyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte yeni milli takım seçmeleri olduğunda, biz Kumsal ile Eren'i orada görmek istiyoruz."



Baba Ergün İçer de oğlu Eren'in hem eğitimi hem de sportif çalışmalarıyla yakından ilgilendiklerini dile getirdi.



Fizik gelişimini desteklemek için başlattıkları yüzmede, oğlunun başarı elde etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten baba İçer, "Yüzmeye yaklaşık 8-9 yaşlarında başladı. Hem okul sporlarında hem de federasyon yarışlarında güzel dereceler ve başarılar elde ettik. Federasyon yarışlarında bölge barajlarını geçip, Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladık. Hedefimiz imkanlar doğrultusunda inşallah milli takım." diye konuştu.



Kumsal'ın annesi Ebru Dinibütün ise kızının ilk etaplarda sudan korktuğunu anlattı.



Kızının önce yavaş yavaş suya alıştığını, ardından antrenörünün çabasıyla yüzmeyi öğrendiğini belirten anne Dinibütün, şu anda ise milli formanın hayalini kurduklarını kaydetti.









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