Türkiye Pickleball Şampiyonası Finalleri Bursa'da

Türkiye Pickleball Ligleri'nde Türkiye şampiyonası Bursa'da oynanacak. Finalistler, 13-15 Haziran 2025 tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek Türkiye'nin ilk resmi Pickleball Türkiye Şampiyonası'nda bir araya gelecek. İlk yılında büyük bir ivme yakalayan Türkiye Pickleball Ligleri, canlı yayınlarla ise milyonlarca izleyiciyle buluşacak.Türkiye Pickleball Ligleri Ege bölge temsilcisi Kazım Taşdelen, Denizli'de düzenlenen bölge şampiyonasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Ege'nin sıcaklığı ve samimiyeti, pickleball ile kortlara yansıdı. Bu turnuva, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda şehirler arası kültürel bir etkileşim oldu. Denizli olarak, bu sporu daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."Akdeniz bölge temsilcisi Resul Çınkır, Mersin'de düzenlenen bölge şampiyonasının ardından şu ifadeleri kullandı:"Akdeniz'in farklı şehirlerinden gelen sporcuların burada buluşması, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir dayanışma örneğidir. Mersin olarak, bu sporu daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."Güneydoğu Bölge Temsilcisi İbrahim Sevim, Şanlıurfa'da düzenlenen bölge şampiyonasının ardından şunları dile getirdi:"Bu topraklar yıllarca mücadele ruhuyla var oldu. Pickleball gibi kapsayıcı bir spor, özellikle dezavantajlı gençlerin kendini ifade edebileceği bir alan sunuyor. Şampiyonada yaşadığımız dayanışma duygusu, gençlerin gözlerindeki umut ışığı bize her şeyi anlattı."Bursa il temsilcisi Hayriye Eğilli, düzenlenen bölge şampiyonasının ardından, "Marmara Bölgesi, Türkiye'nin üretkenliğinin simgesi. Bizler bu üretkenliği sadece sanayide değil, sporda da göstermek istiyoruz. Pickleball ile hem bir spor kültürü yaratıyor hem de şehirler arası sosyal bağları güçlendiriyoruz. Türkiye Pickleball Ligleri, sadece yeni bir sporun yayılması açısından değil, aynı zamanda sosyal dayanışma, kültürler arası etkileşim ve gençliğin güçlendirilmesi bakımından da çığır açan bir proje oldu. Her ilin, her temsilcinin ve her gencin katkısı, bu hareketi sadece sportif değil, toplumsal bir dalga haline getirdi" dedi.