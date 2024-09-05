Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 20 madalya kazanarak tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı ve Tokyo 2020'yi geride bıraktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı
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05 Eylül 2024 19:33
Son güncelleme 05 Eylül 2024 22:02
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, bugünkü müsabakalarda 7 madalya kazanırken, toplamda madalya sayısı 20'ye yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te tarihinin en iyi paralimpik oyunlarını yaşayan ve madalya rekoru kıran Türkiye, oyunların dokuzuncu gününde 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazanma başarısını gösterdi.

Tokyo 2020'deki 15 madalyayı Paris'te oyunların bitmesine 3 gün kala geçen Türkiye'nin toplamda ise 3 altın, 10 gümüş, 7 bronz olmak üzere 20 madalyası bulunuyor.

Türkiye'ye bugün Golbol Kadın Milli Takımı altın, para okçulukta Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu ikilisi, para masa tenisinde Kübra Korkut ve para halterde Besra Duman gümüş, para judoda Ecem Taşım Çavdar ve Cahide Eke, para masa tenisinde Ebru Acer bronz madalya kazandırdı.

Oyunlarda şu ana kadar en fazla madalya kazanan 15. ülke olan Türkiye, genel madalya sıralamasında ise 25. sırada bulunuyor.

 
 
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