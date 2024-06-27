Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2. ayağı Ankara'da olacak

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2. ayağı, cuma günü Ankara'da başlayacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 28-30 Haziran tarihlerinde Mühye köyünde düzenlenecek organizasyona, 27 araç ve 54 sporcu katılacak.
Seremonik startı yarın saat 20.00'de Lozan Parkı'nda verilecek etkinliğin ikinci gününde sürücüler, TOSFED'in ilk başkanı merhum Oyman Atabay anısına düzenlenen orman etabını 4 kez geçecek.
Organizasyon, 30 Haziran Pazar günü yapılacak Dr. Halil Uluer seyirci etabı sonrası saat 18.30'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle tamamlanacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 28-30 Haziran tarihlerinde Mühye köyünde düzenlenecek organizasyona, 27 araç ve 54 sporcu katılacak.
Seremonik startı yarın saat 20.00'de Lozan Parkı'nda verilecek etkinliğin ikinci gününde sürücüler, TOSFED'in ilk başkanı merhum Oyman Atabay anısına düzenlenen orman etabını 4 kez geçecek.
Organizasyon, 30 Haziran Pazar günü yapılacak Dr. Halil Uluer seyirci etabı sonrası saat 18.30'da gerçekleştirilecek ödül töreniyle tamamlanacak.
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