Türkiye'nin en iyi amatör futbolcuları Erzurum'da buluşacak

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda bulunan ve 2 bin rakımın üzerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



Kente yakınlığı, konaklama imkanları ve saha şartları dolayısıyla özellikle Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig takımlarının tercih ettiği merkez, her sene sezonun bitmesiyle futbolcuların yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmalarına imkan sağlıyor.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete sunulan, FIFA standartlarına uygun şekilde 10 yıldır özellikle futbolculara kamp döneminde hizmet veren merkez, yerli futbol takımlarının yanı sıra yabancı ülkelerden de kulüplerin tercihleri arasında yer alıyor.



Kamp imkanının yanı sıra çeşitli sportif aktiviteler ve hakem kurslarının verildiği merkez, 27 Mayıs-2 Haziran'da UEFA'nın amatör futbol dalında 2 yılda bir düzenlediği UEFA Regions Cup Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapacak.



Kentte daha önce 2018 ve 2022 yıllarında yapılan organizasyonun bu yılki programına 14 bölgeden 450 sporcu ve antrenörün katılması bekleniyor.



Türkiye'nin en iyi amatör futbolcularının katılımıyla 4'er ve 3'er takımlı üç grupta tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek müsabakaların finali, Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak.



- Birinci olan takım Türkiye'yi temsil edecek



Organizasyonun sonunda birinci olan takım, UEFA Regions Cup'ta Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü ve Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, AA muhabirine, merkezin 10 yıldır futbolcu kampına imkan sağladığını söyledi.



Merkezde FIFA standartlarına uygun şekilde iki etap halinde 11 sahanın olduğunu belirten Dal, "Erzurum iklimi ve imkanları sayesinde sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı kamp merkezlerinden bir tanesi. 2014'ten beri Büyükşehir Belediyesi uhdesinde hizmet veriyor. Burada gerçekten hummalı bir çalışma var. Her sene ligler biter bitmez kamp sezonu başladığı zaman hazırlıklar başlıyor. Bu zeminler ilaçlanıp rehabilite edilerek sezona hazırlanıyor. Bu, şehrin spor turizmine çok ciddi katkı sağlıyor." diye konuştu.



Dal, kentte UEFA'nın önemli bir organizasyon düzenleyeceğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bu, amatör futbola ciddi katkı sağlayan bir organizasyon ve iki yılda bir düzenleniyor. Erzurum daha önce 2018 ve 2022 yıllarında buna ev sahipliği yaptı. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Kazım Karabekir Stadı'nda final müsabakasıyla tamamlanacak. 450'ye yakın sporcu, antrenör ve idareci gelecek. Erzurumspor, bu organizasyonun paydaşlarından bir tanesi. Belediyemiz bu organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bu tür şeyler şehirde spor kültürünün artmasına, futbolun gelişmesine katkı sağlıyor."



- "Organizasyonda Erzurum karması da yer alacak"



Final maçlarının canlı yayınlanacağını dile getiren Dal, "Yayın kanalı belli değil ama Türkiye Futbol Federasyonunun YouTube sayfasından canlı yayınlanması kesin. Buraya birçok ilden sporcu gelecek, Erzurum karması da yer alacak. Bu şekilde Erzurum'un potansiyeli bir kere daha açığa çıkar ve bundan sonraki yıllarda iyi bir hazırlık olur diye düşünüyorum. Bu organizasyonda birinci olacak takım, Türkiye karması olarak uluslararası anlamda Türkiye'yi temsil edecek. Bu da bizim futbolumuzun uluslararası alanda temsiliyeti açısından önemli bir ayrıntı. İnşallah o karma Erzurum karması olur ve Türkiye'yi temsil eder." ifadelerini kullandı.



Dal, Türkiye Futbol Federasyonunun kentte birçok faaliyet yaptığını anımsatarak, bu tür faaliyetlerin hem kentin ekonomisine hem de futbol potansiyeline katkı sağladığını sözlerine ekledi.





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