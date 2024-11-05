Türkiye Motosiklet Federasyonu'nda başkanlık koltuğu değişti

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nda yeni başkan Mehmet Sadık Vefa oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Türkiye Motosiklet Federasyonu'nda başkanlık koltuğu değişti
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05 Kasım 2024 15:26
Türkiye Motosiklet Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Sadık Vefa, başkan seçildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi. Denetim kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurula 134 delegenin 99'u katıldı. Genel kurula Mehmet Sadık Vefa, tek aday olarak girdi. 1 oyun geçersiz sayıldığı Türkiye Motosiklet Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, delegelerin 98 oyunu alan Mehmet Sadık Vefa, 4 yıllığına yeni başkan seçildi. Vefa'nın yönetiminde; Ogün Baysan, Gökmen Çiçek, Mahmut Nedim Akülke, Sadık Özdemir, Ğanim Umu, Mevlüt Kolay, Sacit Ünal, Anıl Günyeli, Tolgan Uyar ve Mustafa Kerem Unutulmaz yer aldı.

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