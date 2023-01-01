Türkiye Kürek Milli Takımı, Muğla'da kampa girecek

Türkiye Kürek Federasyon, milli takımın 12-26 Ocak tarihlerinde Muğla'da kampa gireceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kürek Milli Takımı, Muğla'da kampa girecek
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01 Ocak 2023 17:32
Kürek Milli Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 12-26 Ocak tarihlerinde kampa girecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlık kampı kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Enes Gök, Şefik Çakmak, Halil Kaan Köroğlu, Ahmet Ali Kabadayı, Elis Özbay, Aytimur Selçuk, Enes Biber, Yusuf Ziya Ateş, Yiğit Doğruok, Fatih Ünsal, Cevdet Ege Mutlu.

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