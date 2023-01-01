Türkiye Kürek Milli Takımı, Muğla'da kampa girecek

Kürek Milli Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 12-26 Ocak tarihlerinde kampa girecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlık kampı kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Enes Gök, Şefik Çakmak, Halil Kaan Köroğlu, Ahmet Ali Kabadayı, Elis Özbay, Aytimur Selçuk, Enes Biber, Yusuf Ziya Ateş, Yiğit Doğruok, Fatih Ünsal, Cevdet Ege Mutlu.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlık kampı kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Enes Gök, Şefik Çakmak, Halil Kaan Köroğlu, Ahmet Ali Kabadayı, Elis Özbay, Aytimur Selçuk, Enes Biber, Yusuf Ziya Ateş, Yiğit Doğruok, Fatih Ünsal, Cevdet Ege Mutlu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ