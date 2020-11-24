Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Penaltılarla üst tura...

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Adanaspor, Sakaryaspor'u konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Penaltılarla üst tura...
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24 Kasım 2020 22:27
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten müsabakada Adanaspor, Sakaryaspor'u penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
 Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Erhan Kutlu, Mehmet Mithat Levent, Mehmet Şengül

Adanaspor: Yaşar Memişoğullarından, Donkor, Cenk Alptekin, İsmail Erdoğan, Ömer Çakı (Dk. 70 Canberk Dilaver), Berkan Fırat (Dk. 85 Embe), İbrahim Aksu, Celil Yüksel, Ömer Çiçek, Ozan Papaker (Dk. 70 Belem) Roni

Sakaryaspor:  Alişan Şeker, Canberk Ömer Özdemir, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan, Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Çağrı Ortakaya (Dk. 110 Caner Koca), Muhammet Reis, Mehmet Boztepe, Abdulaziz Solmaz (Dk. 87 Oğuzhan Kayar), Berk İsmail Ünsal (Dk. 74 Ali Özgün)

Goller: Dk. 30 Abdulaziz Solmaz (penaltıdan), Dk. 111 Mehmet Boztepe (Sakaryaspor), Dk. 35 Ozan Papaker, Dk. 114 Cenk Alptekin (Adanaspor),

Sarı kartlar: Dk. 29 Ömer Çakı, Dk. 59 İbrahim Aksu, Dk. 100 Canberk Dilaver  (Adanaspor), Dk. 43 Mehmet Boztepe, Dk. 63 Çağrı Ortakaya (Sakaryaspor)



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