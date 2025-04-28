Türkiye, Halter Dünya Şampiyonası'nda 17 sporcuyla madalya mücadelesi verecek

Türkiye, Halter Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'na 10 erkek ve 7 kadın sporcuyla katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, Halter Dünya Şampiyonası'nda 17 sporcuyla madalya mücadelesi verecek
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28 Nisan 2025 14:10
Türkiye, 30 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek olan Halter Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'na 10 erkek ve 7 kadın sporcuyla katılacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon için hazırlıklarını tamamlayan yıldız ve genç milli halterciler, şampiyona için bu ülkeye gitti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ardından bu önemli organizasyona daha iyi hazırlandığını belirterek, "Zorlu bir şampiyona bizi bekliyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Sporcularımız hazırlıklarını eksiksiz tamamladı ve hem yıldızlarda hem de gençlerde madalyalar bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Peru'da Türkiye'yi temsil edecek yıldız ve genç milli halterciler şöyle:

Genç Erkekler: Burak Aykun (61 kilo), Mustafa Eriş (67 kilo), Engin Kara (67 kilo), Kerem kurnaz (89 kilo), Batuhan Akbaş (96 kilo ).

Yıldız Erkekler: Yiğit Erdoğan (55 kilo), Muammer Kurt (55 kilo), Ramazan Efe Yılmaz (61 kilo), Yiğithan Eroğlu (81 kilo), Sefkan Sümen (89 kilo).

Genç Kadınlar: Ezgi Kılıç (49), Yağmur Melek Şahin (45), Tuana Süren (87), Fatmagül Çevik (+87).

Yıldız Kadınlar: Ecrin Naz Şahin (40), Sudenaz Sevim (64), Zeynep Nur Pehlivan (81).

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