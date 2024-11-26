Türkiye, EuroBasket2025'e katılmayı garantiledi!

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı yenerek EuroBasket 2025'e katılma hakkı kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, EuroBasket2025'e katılmayı garantiledi!
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26 Kasım 2024 15:35
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 4'üncü maçında deplasmanda karşılaştığı Macaristan'ı iki takım arasındaki oynanan ilk maça oranla daha zorlu geçen mücadelede 81-76 mağlup etmeyi başardı.
 Grupta oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrılan A Milli takım 7 puan toplayarak EuroBasket'e2025'e katılmaya hak kazandı. Türkiye'nin grubunda katılmayı garantileyen bir diğer takım ise İtalya oldu.

25 Kasım Pazartesi günü oynanan maçların ardından diğer gruplarda turnuvaya katılmaya hak kazan takımlar da kesinlik kazanmaya başladı.

A Grubu'nda 7'şer puanlı Slovenya ve İsrail, C grubunda 6 puanlı İspanya, G Grubunda 8 puanla lider durumda bulunan Sırbistan ve H Grubu'nda 7 puanlı Litvanya şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

D ve F gruplarında ise turnuvaya katılımı kesinlik kazanan ülke bulunmuyor.

24 takımla gerçekleştirilecek turnuvaya C Grubu'ndan Letonya, E Grubu'ndan Güney Kıbrıs, G Grubu'ndan Finlandiya ve H Grubu'ndan Polonya ev sahibi sıfatıyla doğrudan katılacak. Gruplarda garantileyen 7 takımla ve 4 ev sahibiyle birlikte turnuvaya katılması kesinleşen takım sayısı 11 oldu.

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