Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, sezona start veriyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, ulusal yarışlarda sezonu Bilecik'te Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın birinci ayağıyla açacaklarını belirtti.



Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile Bilecik Enduro Parkuru'nu gezen Uçar, Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra Bilecik'te ilk kez Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası düzenleyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Motosiklet Federasyonu olarak sezona Bilecik gibi çok güzel bir coğrafyada ve Türkiye'nin en güzel oluşturulmuş enduro parkurunda başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bilecik Valimize teşekkür ediyoruz, çok güzel bir lokasyonda çok büyük bir emekle oluşturulmuş bu parkurumuzdaki yarışlar da inşallah sezonumuzun en gözde yarışları olacak. Sezonun startını da Ramazan Bayramı'ndan sonra Bilecik'ten vereceğiz. Bilecik'te özellikle her üç ayda bir ulusal şampiyonaya ev sahipliği yapılacak olması bizim için çok değerli. Emek veren bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bilecik artık bugünden itibaren motosiklet sporlarıyla da inşallah anılmaya başlayacak. Biz de buradan yetişecek sporcularımızın dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'mızı okutacak şekilde temsillerini bekliyor olacağız."



Bilecik Valisi Şefik Aygöl de şehirde ilk kez Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, açıklamasında şunları dile getirdi:



"Motor yarışlarında burada iki kulübümüz olmasına rağmen arkadaşlarımız başka şehirler adına yarışırken bu sene yapılan çalışmalarla inşallah kendi şehrimizde, kendi şehrimiz adına yarışacağız. Şunu gururla ifade etmek istiyoruz ki Avrupa şampiyonasına katılmış, Türkiye'de şampiyonluk almış arkadaşımız varken komşu şehirler adına yarışıyorduk. Bu fikir ortaya atıldıktan sonra Türkiye'de ender rastlanan bir çalışma yapıldı. Burada imece usulüyle herkesin katıldığı çok başarılı bir çalışma yaptık. Türkiye Motosiklet Federasyonunun da gözetiminde ender bir parkur oluşturuldu. Enduro alanında Türkiye'nin en zor ve en uzun parkurunu oluşturmaya çalıştık. Çevremizde yaklaşık 25 milyon bir nüfus var. Bilecik bir vaha gibi, özellikle ekstrem sporları için ciddi bir merkez konumunda."



Bütün motosiklet camiasına müteşekkir olduğunu ifade eden Aygöl, "İnşallah burası sporu yaşayan bir alan olacak. 19 Nisan'da kayıtlar başlayak, 20-21 Nisan tarihlerinde yarışlar yapılacak. Bütün vatandaşlarımızı festival gibi olacak yarışları izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.





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