Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezon açılıyor

Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezon Antalya'da açılıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Drag Şampiyonası'nda sezon açılıyor
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23 Temmuz 2024 10:43
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 11:37
Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan 2024 Türkiye Drag Şampiyonası'nda 1. ayak yarışları, bu hafta sonu Antalya'da yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk etabında yarışlar Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek.
Organizasyon süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar sınıflarında düzenlenecek.

Yarışlar, 27 Temmuz Cumartesi günü antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. Motor tutkunları, 28 Temmuz Pazar günü birincilik kupası için mücadele edecek.

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