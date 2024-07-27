Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da başladı

Türkiye Drag Şampiyonası 1. ayak yarışları, Antalya'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Drag Şampiyonası Antalya'da başladı
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27 Temmuz 2024 15:22
2024 Türkiye Drag Şampiyonası'nda 1. ayak yarışları, Antalya'da başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan şampiyonanın ilk etabının ilk gününde Kepez Drag Pisti'nde antrenman ve sıralama turları yapıldı.

Süper street, pro street, street 2, street 750, street 600, standart 1, standart 2, pro 200, pro 300, standart 300 ve kadınlar sınıfında düzenlenen yarışlara 56 sporcu katılıyor.

Yarışlar, yarın yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

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