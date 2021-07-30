Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte koronavirüste hasta, vefat ve iyileşme sayıları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2021 20:21
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, günün vaka sayısının ise 22.083 olduğunu açıkladı. Bugün 69 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." mesajını verdi.




Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.