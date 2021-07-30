Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, günün vaka sayısının ise 22.083 olduğunu açıkladı. Bugün 69 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." mesajını verdi.
Bakan Koca, günün vaka sayısının ise 22.083 olduğunu açıkladı. Bugün 69 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." mesajını verdi.