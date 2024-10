Türkiye'de değişmeyen gündem hakemler!

İLGİLİ VİDEO

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 7 Ekim 2024 Pazartesi günü Riva'da dört büyük kulübün başkanı; Ali Koç, Dursun Özbek, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.Hakemler konusunda göreve seçildiği 18 Temmuz'dan bu yana açıklama yapılmamasını ve sert ifadeler kullanılmamasını isteyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 7 Ekim'deki toplantının ardından,mesajı verdi.Türkiye'de geçen sezon yaşanan hakeme saldırı olayı (MKE Ankaragücü'nün o dönemki başkanı Faruk Koca, saha ortasında hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.), TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem konusundaki mesajları ve Riva'da yapılan toplantıya rağmen ekim ayının ana gündem maddesi yine hakemler oldu.TFF'de gerçekleşen kritik zirvenin ardından hakemler konusunda ilk açıklama Fenerbahçe cephesinden geldi. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı, 7 Ekim'de Beyaz TV'de hakemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.Hakemler konusunda konuşan ve çözümün yabancı hakem olduğunu söyleyen Ilıcalı,ifadelerini kullandı.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan aynı haftanın cuma günü hakemler konusunda açıklama geldi. 11 Ekim'de A Milli Futbol Takımı'nın Samsun'da Karadağ ile oynadığı maç öncesi konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu,sorusuna,cevabını verdi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, 15 Ekim'de Ekol TV'de katıldığı yayında ise Riva'da yapılan toplantı ve hakemler ile ilgili,dedi.Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 28 Eylül'de oynanan Kasımpaşa maçındaki görüntüsü ve Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin (Serdar Topraktepe, 6 Ekim'de oynanan Gaziantep FK maçının ardından rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası aldı.) cezası için,demişti.15 Ekim'deki programda,ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu, bir kez daha gelen yabancı hakem sorusunun ardından,cevabını verdi.Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da 19 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında hakemler konusuna değindi.Doğan,diye konuştu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 20 Ekim'de deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yedikleri ikinci gol ile ilgili,dedi.Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United maçı öncesi 24 Ekim'de TNT'ye verdiği röportajda Fenerbahçe'nin son 10 yılda hakemler nedeniyle şampiyon olamadığını açıkladı.Portekizli teknik adamdedi.26 Ekim'de bir kez daha hakemler için açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan,dedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Yeni MHK Sistemi'ni kamuoyu ile paylaştı.26 Ekim'de Hürriyet'te yer alan habere göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem atamalarıyla ilgili,sözlerini sarf etti.Söz konusu toplantıda hakemlerle ilgili sorulara cevap veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu,yanıtını verdi. MHK Başkanı Gündoğdu ise,diye konuştu.sorusuna cevap veren İbrahim Hacıosmanoğlu,diye konuştu.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çok tartışılan VAR kayıtlarıyla ilgili,dedi.sözlerinin ardından konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde 27 Ekim'de Bodrum'da oynanan maçın ardından gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı ve hakemler konusunda gelen sorunun ardındandeğerlendirmesinde bulundu.28 Ekim'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından ise hakem tepkileriyle başlayan gündemde tansiyon iyice yükseldi.Derbi öncesi Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 27 Ekim'de yaptığı açıklamadadeğerlendirmesinde bulundu.Derbide ilk düdük çaldıktan sonra ise en çok konuşulan konu hakem Arda Kardeşler oldu. Beşiktaş, Galatasaray derbisinde Davinson Sanchez'in Rafa Silva'ya müdahalesi ve Barış Alper Yılmaz'ın Ciro Immobile'ye faulü sonrası faul ve kırmızı kart tepkisinde bulundu. Galatasaray ise Mauro Icardi ile Felix Uduokhai arasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı itirazında bulundu.Beşiktaş, derbinin devre arasında Davinson Sanchez ile Ciro Immobile ve Rafa Silva arasında yaşanan pozisyonları paylaştı. Siyah-beyazlıların paylaşımındaifadeleri kullanıldı.Galatasaray, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından ezeli rakibine göndermede bulundu.Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı simgeleyen 'Kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşımda bulundu.Galatasaray'ın bu paylaşımına Beşiktaş'tan hemen cevap geldi.Siyah-beyazlılar, sarı kırmızılı takımın paylaşımına tahterevallide sallanan yavru aslan ve ortasında hakem düdüğüyle yanıt veren Beşiktaş,yazdı.Videonun arka planında yer alan Tofaş Doğan marka araç da dikkat çekti.Beşiktaş'ın hakem kararlarıyla ilgili itirazlarının ardından,şeklinde bir açıklama yapan Galatasaray, söz konusu açıklamasında ise Mauro Icardi ile Felix Uduokhai arasında yaşanan ve penaltı bekledikleri pozisyonu paylaştı.Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın,paylaşımını ise alıntıladı ve,şarkı sözleriyle Beşiktaş meydanındaki kartal heykelini paylaştı.Galatasaray ile Beşiktaş arasında sosyal medyada bu demeç savaşları yaşanırken derbinin sahadaki kahramanlarından da hakem ile ilgili açıklamalar geldi.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi ve Uduokhai arasında yaşanan ve penaltı bekledikleri pozisyon için maç sonunda,diye konuştu.Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst,dedi.Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Gedson Fernandessözlerini kullandı.Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu,diye konuştu.Beşiktaş'ta derbi sonunda kameraların karşısında İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar geçti.İlk olarak söze başlayan hakem kararlarına tepki gösteren Uçar,açıklamasında bulundu.İkinci Başkan Hüseyin Yücel ise daha sert ifadelerde bulundu. Hüseyin Yücel,diye konuştu.Açıklamalarına,ifadeleriyle devam eden Hüseyin Yücel, bir basın mensubundan gelen,yanıtını verdi.Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası stat önünde spor muhabiri Emre Kaplan'a bir kişi tarafından yumruk atıldı. Daha sonra bu kişinin Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar olduğu ortaya çıkarken muhabir Emre Kaplan yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırıldı.Hastanede Kaplan'ı ziyaret eden Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu,dedi.Beşiktaş camiasının hakem eleştirilerine değinen Hatipoğlu,sözlerini sarf etti.Beşiktaş, Galatasaray maçının ardından derbinin hakemi Arda Kardeşler için,açıklamasında bulundu."TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte.Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir.Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız.Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruzBiz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır.Sadece kendimiz için değil mağdur edilen tüm futbol kulüplerinin, bu tek taraflı örgütlü kötülük çetesi karşısında haklarının korunması için TFF'yi kestirme yolları kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.Popülizme hizmet etmeyin, icraat yapın! Zira, o koltuklarda oturma sebebinizin Türk futbolunda rekabet eşitliğini ve de adaleti tesis etme olduğunu unutmayın.Biz Beşiktaş'ız!Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz!Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz."Beşiktaş, Arda Kardeşler ve TFF için açıklamasında Galatasaray'ı da hedef alırken sarı-kırmızılılardan rakiplerine cevap gecikmedi."Dün akşamki maçın ardından rakibimiz tarafından yapılan tüm algılar ve davranışlar bizi bu açıklamayı yapmak durumunda bırakmıştır.Zira sürekli el yükselterek, ortamı daha da gererek yapmak istenilen, ne yazık ki, dün akşamki mağlubiyetlerini unutturma çabasıdır. Her konuşmaya biz efendiyiz diye başlayıp, bulundukları her ortamda kulübümüze küfür edenlerin ve buna alkış tutanların, lafta efendi olduklarına tüm spor kamuoyu şahittir.Stadımızda bir basın mensubuna saldırma noktasına gelen bu ortamı hazırlayanlar; o alkışları tutanlar, o küfürleri edenlerdir. Amasız, fakatsız bu şiddete dur demesi gereken "edepli" rakibimizin olayı kapatmak ve bu saldırganı savunmak için yaptıklarını spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.Biz bu kibirli sözleri, bu riyakar davranışları geçmiş sezonlardan hatırlıyoruz. Rakibimizin açıklamalarında sponsor kardeşleriyle aynı dili kullanmalarına artık şaşırmıyoruz. Sadece kendilerine adalet isteyenler oyun parkında yeni bir ortak bulmuştur. Şu bilinmelidir ki, kurdukları bu çirkin ortaklık bir yerde bozulacak, sponsor kardeşler paranın değil doğrunun kazanacağını bir gün anlayacaktır. Onları beraber bindikleri salıncaktan teker teker indireceğiz. Umarız, o gün gerçeğin farkına varıp, Galatasaray'a haddini bildiririz ifadelerini kullandıkları ergen açıklamalarından biraz da olsa utanırlar.Rakamlar ortada, istatistikler açıktır. Süper Lig'de kimin istatistiklerde üstün olduğunu, buna rağmen kimin sahada doğrandığını görmek için bu rakamlara bakmak yeterlidir. Galatasaray bugün kadro kalitesi ve oynadığı oyun olarak taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından takdir edilmektedir. Kendilerini, taraftarlarına şirin gözükmek için oraya buraya saldırmak yerine bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyoruz.Tüm bu kışkırtmalara rağmen taraftarlarımızdan ricamız, sakinliklerini korumaları ve bu çirkin oyuna gelmemeleridir. Kulübümüz kibir dolu bu açıklamalara, üstü kapalı çirkin ortaklıklara, asılsız suçlamalara rağmen, her zaman olduğu gibi sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edecektir."Türk futbolunda ekim ayında yaşanan bu hakem gündeminin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yapacağı açıklama ve federasyondan alınacak aksiyon ve atılacak adımlar bekleniyor.Hakemler konusunda yaşanan bu gelişmeler ve yapılan açıklamalarla birlikte Süper Lig'i oldukça kritik bir maç daha bekliyor. Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 3 Kasım Pazar günü Trabzon'da karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan maçta yaşananlar ve bu hakem gündemi düşünüldüğünde ortaya çıkabilecek tablo, yapılacak açıklamalar ve alınacak reaksiyonlar şimdiden merakla beklenmeye başladı.