Türkiye'de değişmeyen gündem hakemler!

SPORX - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 7 Ekim 2024 Pazartesi günü Riva'da dört büyük kulübün başkanı; Ali Koç, Dursun Özbek, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.
"SAHADA RAKİP, SAHA DIŞINDA ORTAĞIZ"
Hakemler konusunda göreve seçildiği 18 Temmuz'dan bu yana açıklama yapılmamasını ve sert ifadeler kullanılmamasını isteyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 7 Ekim'deki toplantının ardından, "Sahada rakip, saha dışında ortağız" mesajı verdi.
ANA GÜNDEM YİNE HAKEMLER
Türkiye'de geçen sezon yaşanan hakeme saldırı olayı (MKE Ankaragücü'nün o dönemki başkanı Faruk Koca, saha ortasında hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.), TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem konusundaki mesajları ve Riva'da yapılan toplantıya rağmen ekim ayının ana gündem maddesi yine hakemler oldu.
ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
TFF'de gerçekleşen kritik zirvenin ardından hakemler konusunda ilk açıklama Fenerbahçe cephesinden geldi. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı, 7 Ekim'de Beyaz TV'de hakemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
"ÇARE YABANCI HAKEM"
Hakemler konusunda konuşan ve çözümün yabancı hakem olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Madem bizde tuttuğu takımın maçına o hakemi atamama durumu olamaz, o zaman çare yabancı hakem! Problemin yüzde 90'ı hakemlerden kaynaklanıyor. Gerilimin sebebi hakemler! Avrupa'nın iyisini getirelim. Yunanistan'da bu hafta Alman hakem vardı." ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı'nın o açıklamalarının tamamı için tıklayınız.
TFF'DEN YABANCI HAKEM YANITI
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan aynı haftanın cuma günü hakemler konusunda açıklama geldi. 11 Ekim'de A Milli Futbol Takımı'nın Samsun'da Karadağ ile oynadığı maç öncesi konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Gündeminizde yabancı VAR hakemi var mı?" sorusuna, "600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?" cevabını verdi.
"BEDELİ AĞIR OLUR"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, 15 Ekim'de Ekol TV'de katıldığı yayında ise Riva'da yapılan toplantı ve hakemler ile ilgili, "4 kulüp başkanıyla 3 saat görüşme yaptık. Eskiden kasıtlı hata oluyordu. Bu sene bakarsanız 7-8 hakem genç hakemdi. Kademeli kademeli düzelecek. Her şey bir anda olmuyor. VAR'da hatalı kararlar oluyor. MHK Başkanımız çalışıyor. Bunu minimuma indireceğiz. Yapılan hatalar sadece yapanı bağlamıyor. Bizim bu şahsiyetimizle oynamanın da bedeli ağır olur. Birine duygusal bağınız varsa, güçten korkarak yapıyorsanız bunu bu sadece sizi ilgilendirmiyor. Kasıtlı hatalar toplumu da ilgilendirir. Verdiğimiz talimat, rengine gücüne bakmadan gördüklerini vermeleri." dedi.
OKAN BURUK'UN GÖRÜNTÜSÜ
SERDAR TOPRAKTEPE'NİN CEZASI
Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 28 Eylül'de oynanan Kasımpaşa maçındaki görüntüsü ve Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin (Serdar Topraktepe, 6 Ekim'de oynanan Gaziantep FK maçının ardından rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası aldı.) cezası için, "Talimatlarda VAR geldikten sonra hakem raporlarında yoksa görüntüyle ceza veremiyorsunuz. Okan Hoca'dan bahsediyorum. Talimatlar değiştirilecek. Kim ne söylüyorsa cezası kesilecek. Hakemlere de söyledik. Gördüğünü yazmayan bizimle devam etmeyecek. Serdar Topraktepe'nin davranışları hakem raporlarında yazılmıştır. Okan Buruk'un kullandığı 'Bu penaltıyı verirsen bir daha maç yönetemezsin' sözü var. Bakalım bir daha maç alıyor mu görürsünüz." demişti.
"YERLİ HAKEMLE ÇÖZECEĞİZ"
15 Ekim'deki programda, "Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından Ertuğrul Doğan, bir Beşiktaş forması eksikti dedi. Ben de hakemi aradım maçtan sonra ve tebrik ettim. Hatalarını düzelten bizimle devam edecek." ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu, bir kez daha gelen yabancı hakem sorusunun ardından, "Bizim pırıl pırıl gençlerimiz var. Yabancı hakem ile teknik direktör futbolcu kıyaslaması yapılması doğru değil. Bu işi yerli hakemle çözeceğiz." cevabını verdi.
"TRABZONSPOR KATLEDİLİYOR"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da 19 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında hakemler konusuna değindi.
Doğan, "Basın önünde de, yazılı olarak da hakemlerle ilgili Trabzonspor'un ligin başından beri katledildiğini söylüyorum. İstinasız her maçımızda olaylar var. Kulüp olarak da açıklamalarımızı yaptık. Benim düşüncem bu yönde. Trabzonspor Başkanı, yapılanları görüyor ve notunu görüyor. Zamanı geldiğinde daha farklı şeyler söyleyeceğiz." diye konuştu.
"BİZİM STADIMIZDA VERİLECEK Mİ?"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 20 Ekim'de deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yedikleri ikinci gol ile ilgili, "Çok şey söyleyebilirim ama söylemek istemiyorum. Pragmatik olarak şunu söyleyebilirim ki, şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl ve hangi şartlarda kaybettiğimizin bir önemi yok. Sizler olan şeylerin üstesinden gelmeyi unutmak konusunda alışkınsınız. Türkiye'de ligin durumundan memnunsunuz. Bizlerin kendimize odaklanması gerekiyor. Şimdiden 7 puan kaybettik. Şampiyonluk rakibimize puan kaybettik. Yolumuza devam etmemiz, alabildiğimiz kadar puanlar almamız gerekiyor. Bakalım stadımızda bir rakibimiz böyle bir gol attığında gol verilecek mi yoksa faul mü çalınacak?" dedi.
"BU LİGDE SADECE FENERBAHÇE YER"
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United maçı öncesi 24 Ekim'de TNT'ye verdiği röportajda Fenerbahçe'nin son 10 yılda hakemler nedeniyle şampiyon olamadığını açıkladı.
Portekizli teknik adam "Son maçımız 2-2 berabere bitti! Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Sadece Fenerbahçe! Başka bir takım o maçı 2-1 kazanırdı ve o gol geçersiz sayılırdı. Ancak Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu... Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var." dedi.
"HAKEMLER OPERASYON ÇEKİYOR"
26 Ekim'de bir kez daha hakemler için açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Son 9 haftadır hakem kararları yüzünden mağdur olduğumuzu düşünüyorum. Bu durumu eleştiri olarak görmüyorum, aksine 9 hafadır hakemler bize operasyon çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyu paylaştım. Trabzonspor camiası, bu adaletsizlikler yüzünden gergin durumda. Hakem kararlarının sahada adil olması için herkes dikkatli olmalı." dedi.
YENİ MHK SİSTEMİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Yeni MHK Sistemi'ni kamuoyu ile paylaştı.
"YAPAY ZEKA DEVAM EDECEK"
26 Ekim'de Hürriyet'te yer alan habere göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem atamalarıyla ilgili, "Yapay zeka uygulaması değişerek devam edecek. Puanlama sisteminde değişime gidilecek. Eski sistemde üst klasman hakemler puan açısından hep önde çıkıyordu. Dolayısıyla alternatiflere yer açılmıyordu. Şimdi puanlama sisteminde değişikliğe gittik. Ocak ayından sonra yeniden değerlendireceğiz" sözlerini sarf etti.
"YARIM KALAN HESABI TAMAMLASIN"
Söz konusu toplantıda hakemlerle ilgili sorulara cevap veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bazı hakemlerin, hakemliğinin bitirilmesi için Tahkim Kurulu toplantısını bastınız mı?" sorusunun ardından, "Biz basma işini bıraktık. Mevlana'ya döndük artık. Konumum neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Hakem konusunda Rosetti, üstü kapalı konuşmaya çalıştı, izin vermedim. Biz o konuyu kapadık, kafasının arkasında tilki olmayan pırıl pırıl genç hakemler vereceğiz size dedim. Kimse Tahkim Kurulu'na talimat vermiyor." yanıtını verdi. MHK Başkanı Gündoğdu ise, "TFF'nin bir çalışanı ile yolumuzu ayıracaksak bir şey açıklamak durumunda değiliz." diye konuştu.
"Sayın Gündoğdu, hakem camiasında 8 Mart 2022'de yarım bıraktığınız operasyonu tamamlamak için mi yeniden görev aldınız?" sorusuna cevap veren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Buna ben cevap vereyim. Ferhat bey kişisel hırsları için görev almadı. Bizzat ben kendisini davet ettim. 8 Mart'ta yarım kalan hesabını tamamlasın diye değil." diye konuştu.
"UEFA BUNA İZİN VERMEDİ"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çok tartışılan VAR kayıtlarıyla ilgili, "Ben VAR odasının da canlı yayınlanmasını istedim. Maç seyredenler aynı zamanda VAR odasını da canlı izlesin diye ama UEFA buna izin vermedi" dedi.
"OKAN BURUK ÇİÇEKLERLE KARŞILAMALI"
"Okan Buruk konusunda sosyal medyada epeyce hırpalandınız." sözlerinin ardından konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben hırpalanmam. Okan Hoca hakeme, 'Burada maç yönetemezsin' dedi. Yapması gereken o hakem arkadaşımızı (Galatasaray - Kasımpaşa maçının hakemi Oğuzhan Çakır) çiçeklerle karşılamak." ifadelerini kullandı.
"UMARIM SAMSUN'DAKİ HAKEM GİBİ OLMAZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde 27 Ekim'de Bodrum'da oynanan maçın ardından gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı ve hakemler konusunda gelen sorunun ardından, "Ben Fenerbahçeyim. Fenerbahçe için Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa, benim de kendimi bu anlamda adapte etmem gerekiyor. Ben daha önce Roma'yla orada oynamıştım. Şimdi Fenerbahçe'yle gideceğiz ve farklı olduğunu biliyorum. Biz oraya 3 puan için gidiyoruz. Geçen yıl ne olduğunu, neler yaşandığını düşünmüyorum. Bir futbol maçı var ve o maçı kazanmaya gidiyoruz. Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir, son oynadığımız deplasman maçındaki gibi bir hakem olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ
DERBİYLE TANSİYON YÜKSELDİ
28 Ekim'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından ise hakem tepkileriyle başlayan gündemde tansiyon iyice yükseldi.
DERBİ ÖNCESİ HAKEM MESAJI
Derbi öncesi Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada "Pozitif düşünelim pozitif olsun. Tek beklentimiz hakemin sonuca etki etmeyecek şekilde adil bir maç yönetmesi. İnanıyorum ki hakem kararları maça etki etmeyecektir. Sahada hak edenin kazandığı bir mücadele sergilenecektir. Hep beraber izleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Derbide ilk düdük çaldıktan sonra ise en çok konuşulan konu hakem Arda Kardeşler oldu. Beşiktaş, Galatasaray derbisinde Davinson Sanchez'in Rafa Silva'ya müdahalesi ve Barış Alper Yılmaz'ın Ciro Immobile'ye faulü sonrası faul ve kırmızı kart tepkisinde bulundu. Galatasaray ise Mauro Icardi ile Felix Uduokhai arasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı itirazında bulundu.
Beşiktaş, derbinin devre arasında Davinson Sanchez ile Ciro Immobile ve Rafa Silva arasında yaşanan pozisyonları paylaştı. Siyah-beyazlıların paylaşımında "Rams Park'ta ilk yarının özeti!" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından ezeli rakibine göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı simgeleyen 'Kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın bu paylaşımına Beşiktaş'tan hemen cevap geldi.
Siyah-beyazlılar, sarı kırmızılı takımın paylaşımına tahterevallide sallanan yavru aslan ve ortasında hakem düdüğüyle yanıt veren Beşiktaş, "Düdüklerin Efendisi!" yazdı.
Videonun arka planında yer alan Tofaş Doğan marka araç da dikkat çekti.
Beşiktaş'ın hakem kararlarıyla ilgili itirazlarının ardından, "Hakemi konuşmaya buradan başlayabilirsiniz." şeklinde bir açıklama yapan Galatasaray, söz konusu açıklamasında ise Mauro Icardi ile Felix Uduokhai arasında yaşanan ve penaltı bekledikleri pozisyonu paylaştı.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında sosyal medyada bu demeç savaşları yaşanırken derbinin sahadaki kahramanlarından da hakem ile ilgili açıklamalar geldi.
"PENALTIYA YAKINDI"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi ve Uduokhai arasında yaşanan ve penaltı bekledikleri pozisyon için maç sonunda, "Penaltıyla ilgili darbe var gibi gözüküyor. Icardi de darbe aldığını söyledi. Hakem vermedi. VAR müdahil olmadı. İki takım için de fauller verildi verilmedi. Kolay faul de verildi, daha fauller de verilmedi. Verilmeyen verilen kartlar vardı. Net olarak Icardi pozisyonu var. Penaltıya yakındı." diye konuştu.
"CEZA ALABİLİRİM"
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Bir takım futbol oynamak istedi. Bu bizdik. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza alabilirim. Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı. Anlamıyorum. Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü. Beşiktaş olarak geldik ve bunu gösterdik. Korkmadık. Duran toptan fırsatlar verdik. Oradan rakip tehlikeliydi. 2 gol buldular. Ersin ikinci golde barajı ayarlarken hakem düdük çaldı. Bununla ilgili bir açıklama olması lazım. Çift atladı, mideye vurdu, forma çekti, her şeyi yaptılar. Bu şekilde skor almanız zor oluyor. Ben performansımızdan memnunum. Sezon uzun." dedi.
"HAKEM ADİL DEĞİLDİ"
Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, "Biz mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bugünkü hakem de adil değildi. Kötü hakem yönetimi tarafından da cezalandırıldık. Haksızlığa uğradık. Kartlar, fauller. Neredeyse aksiyonların çoğunda aleyhimize karar verdi. Galatasaray'ın 2. golünde kalecimiz daha barajı kurdurmadan hakem maçı başlattı. Bu çok yanlış. Daha barajı kurdurmadan hakem başlatıyor. Bugün biraz hakem haksızlığına uğradığımızı söyleyebilirim. Herkes gibi hakemler de işlerini yapıyorlar ama verdiği kararlar, kartlar, fauller... Hakemin bugünkü standart olarak tutumu yanlıştı, çok adil değildi." sözlerini kullandı.
"HA HU YAPINCA RAKİBE VERDİ"
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, "Hakem tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Bize faul yapılıyor. Galatasaray faulü alıyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Sarı kartlı oyuncular var. Biz atağa çıkıyoruz, faul oluyor. İkinci sarı yok. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. Kaptan olarak itiraz ediyorum. Kart görüyorum. Futbolun önüne geçildi. Biz bugün çok güzel oynadık. Top genelde bizdeydi. İyi oynadık, pozisyonlara girdik. Buraya deplasmana geliyoruz. Böyle yönetilirse maçlar nasıl kazanacağız? Böyle olmaz, adil maç yönetilmesi lazım. Gördüğünüz çalın, bu kadar basit. Taraftarlar 'ha hu' yapınca topu rakibe verirseniz zorlanırız. Bu kadar kolay değil. Biz burada milyonların umudunu sahada 11 kişi temsil ediyoruz. Siz yanlış kararlar verince işler bizim için zorlaşıyor. Biz baskıda oluyoruz." diye konuştu.
"KAŞARLANMIŞ HAKEM İSTEMİYORUZ"
Beşiktaş'ta derbi sonunda kameraların karşısında İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar geçti.
İlk olarak söze başlayan hakem kararlarına tepki gösteren Uçar, "Değişen bir şey yok. Türk futbolunda yine futbol oynamak isteyen takımlara yazık oluyor. Türkiye'de hocalar değişiyor, futbolcular değişiyor, tarih değişiyor, MHK değişiyor, federasyon değişiyor ama hakemler değişmiyor. Artık hakemlerin de değişme zamanı geldi!" açıklamasında bulundu.
"GENÇ HAKEM ATASINLAR"
İkinci Başkan Hüseyin Yücel ise daha sert ifadelerde bulundu. Hüseyin Yücel, "Rakibimiz yine bu akşam edebiyle sevinememiştir. Özellikle sosyal medyada. Geçen sene salıncak paylaşımında bulunan rakibimiz yine başka bir gaflete imza attı. Bu paylaşımları yapan rakibimiz geçtiğimiz sezondan beri TFF ve MHK'nın salıncağından inmemektedir. Sayın Başkana, MHK'ya ya da artık kim dinliyorsa TFF'den, madem yabancı hakem getiremiyoruz lütfen bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakemleri atamasınlar. En azından gençleri bizim maçlarımıza atasınlar. Hata yaparsalar canları sağ olsun deriz. Bu tip hakemlerin beyninde bin tane tilki cirit atıyor. Madem yabancı hakem atayamıyoruz, bizim maçlara genç hakem atasınlar." diye konuştu.
"FEDERASYONU MU BASALIM?"
Açıklamalarına, "Her maçtan sonra konuşmuyoruz. Ben maç öncesinde şöyle söylemiştim, hakemin yönetimine güvenmek istiyoruz demiştim. Sonuca etki etmeyecek bir yönetim bekliyoruz demiştim. Bu kadar bariz, rakibimiz karşı takım 9 kişi kalması gerekirken maçı 11 kişi tamamladı. Göz göre göre VAR'a rağmen kabul edilebilir bir şey değil." ifadeleriyle devam eden Hüseyin Yücel, bir basın mensubundan gelen, "Daha kuvvetli konuşacak mısınız?" sorusunun ardından, "Daha kuvvetli ne yapalım? Federasyonu mu basalım?" yanıtını verdi.
"KİRLİ ELLER FUTBOLDAN ÇEKİLSİN"
Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası stat önünde spor muhabiri Emre Kaplan'a bir kişi tarafından yumruk atıldı. Daha sonra bu kişinin Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar olduğu ortaya çıkarken muhabir Emre Kaplan yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırıldı.
Hastanede Kaplan'ı ziyaret eden Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, "Basın mensubu kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Hiç olmaması gereken şeyler oluyor maalesef. Bu kirli ellerin futboldan, spordan bir an önce uzaklaştırılması gerekiyor. Hafta başından beri tansiyonu yükselten açıklamalarla, yapmış oldukları basın toplantısındaki söylemleri ile aslında ne kadar gerginlikten yana olduklarını göstermişlerdi, çok üzücü bir durum. Sebebi nedir hiç anlaşılmayacak şekilde bir basın mensubuna fiili bir saldırıda bulunmak, yüzünü bir darbeyle dikiş atılacak seviyeye getirmek çok üzücü. Ben buradan bu olayı yapanları, buna sebep olanları şiddetle kınıyorum. Tüm basın mensuplarına da geçmiş olsun diyorum." dedi.
"BAŞKA MAÇ İZLEMİŞLER!"
Beşiktaş camiasının hakem eleştirilerine değinen Hatipoğlu, "Onlar sanki başka bir maçı izlemişler. İyi bir oyun ve skorla 2-1 kazandık. Tebrik etmeleri gereken bir maçtan sonra böyle açıklamaları yadırgıyoruz. Hakem iki taraf için de kötüydü. Net penaltımız verilmedi." sözlerini sarf etti.
BEŞİKTAŞ: "DÜDÜĞÜNÜ ASACAK"
Beşiktaş, Galatasaray maçının ardından derbinin hakemi Arda Kardeşler için, "Düdüğünü asacak!" açıklamasında bulundu.
TFF'ye de tepki gösteren siyah-beyazlı takımın açıklamasının tam metni şu şekilde:
"TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!
Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte.
Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir.
Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!
Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!
Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız.
Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?
Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruz…
Biz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır.
Sadece kendimiz için değil mağdur edilen tüm futbol kulüplerinin, bu tek taraflı örgütlü kötülük çetesi karşısında haklarının korunması için TFF'yi kestirme yolları kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Popülizme hizmet etmeyin, icraat yapın! Zira, o koltuklarda oturma sebebinizin Türk futbolunda rekabet eşitliğini ve de adaleti tesis etme olduğunu unutmayın.
Biz Beşiktaş'ız!
Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz!
Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!
Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!
Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz."
GALATASARAY'DAN CEVAP!
"EFENDİ'LERE CEVABIMIZDIR"
Beşiktaş, Arda Kardeşler ve TFF için açıklamasında Galatasaray'ı da hedef alırken sarı-kırmızılılardan rakiplerine cevap gecikmedi.
Galatasaray, derbinin ardından salı günü akşam saatlerinde "Efendi"lere cevabımızdır" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Dün akşamki maçın ardından rakibimiz tarafından yapılan tüm algılar ve davranışlar bizi bu açıklamayı yapmak durumunda bırakmıştır.
Zira sürekli el yükselterek, ortamı daha da gererek yapmak istenilen, ne yazık ki, dün akşamki mağlubiyetlerini unutturma çabasıdır. Her konuşmaya biz efendiyiz diye başlayıp, bulundukları her ortamda kulübümüze küfür edenlerin ve buna alkış tutanların, lafta efendi olduklarına tüm spor kamuoyu şahittir.
Stadımızda bir basın mensubuna saldırma noktasına gelen bu ortamı hazırlayanlar; o alkışları tutanlar, o küfürleri edenlerdir. Amasız, fakatsız bu şiddete dur demesi gereken "edepli" rakibimizin olayı kapatmak ve bu saldırganı savunmak için yaptıklarını spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Biz bu kibirli sözleri, bu riyakar davranışları geçmiş sezonlardan hatırlıyoruz. Rakibimizin açıklamalarında sponsor kardeşleriyle aynı dili kullanmalarına artık şaşırmıyoruz. Sadece kendilerine adalet isteyenler oyun parkında yeni bir ortak bulmuştur. Şu bilinmelidir ki, kurdukları bu çirkin ortaklık bir yerde bozulacak, sponsor kardeşler paranın değil doğrunun kazanacağını bir gün anlayacaktır. Onları beraber bindikleri salıncaktan teker teker indireceğiz. Umarız, o gün gerçeğin farkına varıp, Galatasaray'a haddini bildiririz ifadelerini kullandıkları ergen açıklamalarından biraz da olsa utanırlar.
Rakamlar ortada, istatistikler açıktır. Süper Lig'de kimin istatistiklerde üstün olduğunu, buna rağmen kimin sahada doğrandığını görmek için bu rakamlara bakmak yeterlidir. Galatasaray bugün kadro kalitesi ve oynadığı oyun olarak taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından takdir edilmektedir. Kendilerini, taraftarlarına şirin gözükmek için oraya buraya saldırmak yerine bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyoruz.
Tüm bu kışkırtmalara rağmen taraftarlarımızdan ricamız, sakinliklerini korumaları ve bu çirkin oyuna gelmemeleridir. Kulübümüz kibir dolu bu açıklamalara, üstü kapalı çirkin ortaklıklara, asılsız suçlamalara rağmen, her zaman olduğu gibi sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edecektir."
GÖZLER FEDERASYONDA
Türk futbolunda ekim ayında yaşanan bu hakem gündeminin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yapacağı açıklama ve federasyondan alınacak aksiyon ve atılacak adımlar bekleniyor.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE
Hakemler konusunda yaşanan bu gelişmeler ve yapılan açıklamalarla birlikte Süper Lig'i oldukça kritik bir maç daha bekliyor. Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 3 Kasım Pazar günü Trabzon'da karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan maçta yaşananlar ve bu hakem gündemi düşünüldüğünde ortaya çıkabilecek tablo, yapılacak açıklamalar ve alınacak reaksiyonlar şimdiden merakla beklenmeye başladı.
"SAHADA RAKİP, SAHA DIŞINDA ORTAĞIZ"
Hakemler konusunda göreve seçildiği 18 Temmuz'dan bu yana açıklama yapılmamasını ve sert ifadeler kullanılmamasını isteyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 7 Ekim'deki toplantının ardından, "Sahada rakip, saha dışında ortağız" mesajı verdi.
ANA GÜNDEM YİNE HAKEMLER
Türkiye'de geçen sezon yaşanan hakeme saldırı olayı (MKE Ankaragücü'nün o dönemki başkanı Faruk Koca, saha ortasında hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.), TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem konusundaki mesajları ve Riva'da yapılan toplantıya rağmen ekim ayının ana gündem maddesi yine hakemler oldu.
ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
TFF'de gerçekleşen kritik zirvenin ardından hakemler konusunda ilk açıklama Fenerbahçe cephesinden geldi. Sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı, 7 Ekim'de Beyaz TV'de hakemler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
"ÇARE YABANCI HAKEM"
Hakemler konusunda konuşan ve çözümün yabancı hakem olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Madem bizde tuttuğu takımın maçına o hakemi atamama durumu olamaz, o zaman çare yabancı hakem! Problemin yüzde 90'ı hakemlerden kaynaklanıyor. Gerilimin sebebi hakemler! Avrupa'nın iyisini getirelim. Yunanistan'da bu hafta Alman hakem vardı." ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı'nın o açıklamalarının tamamı için tıklayınız.
TFF'DEN YABANCI HAKEM YANITI
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan aynı haftanın cuma günü hakemler konusunda açıklama geldi. 11 Ekim'de A Milli Futbol Takımı'nın Samsun'da Karadağ ile oynadığı maç öncesi konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Gündeminizde yabancı VAR hakemi var mı?" sorusuna, "600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?" cevabını verdi.
"BEDELİ AĞIR OLUR"
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu, 15 Ekim'de Ekol TV'de katıldığı yayında ise Riva'da yapılan toplantı ve hakemler ile ilgili, "4 kulüp başkanıyla 3 saat görüşme yaptık. Eskiden kasıtlı hata oluyordu. Bu sene bakarsanız 7-8 hakem genç hakemdi. Kademeli kademeli düzelecek. Her şey bir anda olmuyor. VAR'da hatalı kararlar oluyor. MHK Başkanımız çalışıyor. Bunu minimuma indireceğiz. Yapılan hatalar sadece yapanı bağlamıyor. Bizim bu şahsiyetimizle oynamanın da bedeli ağır olur. Birine duygusal bağınız varsa, güçten korkarak yapıyorsanız bunu bu sadece sizi ilgilendirmiyor. Kasıtlı hatalar toplumu da ilgilendirir. Verdiğimiz talimat, rengine gücüne bakmadan gördüklerini vermeleri." dedi.
OKAN BURUK'UN GÖRÜNTÜSÜ
SERDAR TOPRAKTEPE'NİN CEZASI
Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 28 Eylül'de oynanan Kasımpaşa maçındaki görüntüsü ve Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin (Serdar Topraktepe, 6 Ekim'de oynanan Gaziantep FK maçının ardından rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası aldı.) cezası için, "Talimatlarda VAR geldikten sonra hakem raporlarında yoksa görüntüyle ceza veremiyorsunuz. Okan Hoca'dan bahsediyorum. Talimatlar değiştirilecek. Kim ne söylüyorsa cezası kesilecek. Hakemlere de söyledik. Gördüğünü yazmayan bizimle devam etmeyecek. Serdar Topraktepe'nin davranışları hakem raporlarında yazılmıştır. Okan Buruk'un kullandığı 'Bu penaltıyı verirsen bir daha maç yönetemezsin' sözü var. Bakalım bir daha maç alıyor mu görürsünüz." demişti.
"YERLİ HAKEMLE ÇÖZECEĞİZ"
15 Ekim'deki programda, "Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından Ertuğrul Doğan, bir Beşiktaş forması eksikti dedi. Ben de hakemi aradım maçtan sonra ve tebrik ettim. Hatalarını düzelten bizimle devam edecek." ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu, bir kez daha gelen yabancı hakem sorusunun ardından, "Bizim pırıl pırıl gençlerimiz var. Yabancı hakem ile teknik direktör futbolcu kıyaslaması yapılması doğru değil. Bu işi yerli hakemle çözeceğiz." cevabını verdi.
"TRABZONSPOR KATLEDİLİYOR"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da 19 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında hakemler konusuna değindi.
Doğan, "Basın önünde de, yazılı olarak da hakemlerle ilgili Trabzonspor'un ligin başından beri katledildiğini söylüyorum. İstinasız her maçımızda olaylar var. Kulüp olarak da açıklamalarımızı yaptık. Benim düşüncem bu yönde. Trabzonspor Başkanı, yapılanları görüyor ve notunu görüyor. Zamanı geldiğinde daha farklı şeyler söyleyeceğiz." diye konuştu.
"BİZİM STADIMIZDA VERİLECEK Mİ?"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 20 Ekim'de deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yedikleri ikinci gol ile ilgili, "Çok şey söyleyebilirim ama söylemek istemiyorum. Pragmatik olarak şunu söyleyebilirim ki, şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl ve hangi şartlarda kaybettiğimizin bir önemi yok. Sizler olan şeylerin üstesinden gelmeyi unutmak konusunda alışkınsınız. Türkiye'de ligin durumundan memnunsunuz. Bizlerin kendimize odaklanması gerekiyor. Şimdiden 7 puan kaybettik. Şampiyonluk rakibimize puan kaybettik. Yolumuza devam etmemiz, alabildiğimiz kadar puanlar almamız gerekiyor. Bakalım stadımızda bir rakibimiz böyle bir gol attığında gol verilecek mi yoksa faul mü çalınacak?" dedi.
"BU LİGDE SADECE FENERBAHÇE YER"
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Manchester United maçı öncesi 24 Ekim'de TNT'ye verdiği röportajda Fenerbahçe'nin son 10 yılda hakemler nedeniyle şampiyon olamadığını açıkladı.
Portekizli teknik adam "Son maçımız 2-2 berabere bitti! Yediğimiz o golü, bu ligde sadece Fenerbahçe yerdi. Sadece Fenerbahçe! Başka bir takım o maçı 2-1 kazanırdı ve o gol geçersiz sayılırdı. Ancak Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu... Hiçbir şey kazanamadılar. Bunun bir sebebi var." dedi.
"HAKEMLER OPERASYON ÇEKİYOR"
26 Ekim'de bir kez daha hakemler için açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Son 9 haftadır hakem kararları yüzünden mağdur olduğumuzu düşünüyorum. Bu durumu eleştiri olarak görmüyorum, aksine 9 hafadır hakemler bize operasyon çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyu paylaştım. Trabzonspor camiası, bu adaletsizlikler yüzünden gergin durumda. Hakem kararlarının sahada adil olması için herkes dikkatli olmalı." dedi.
YENİ MHK SİSTEMİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Yeni MHK Sistemi'ni kamuoyu ile paylaştı.
"YAPAY ZEKA DEVAM EDECEK"
26 Ekim'de Hürriyet'te yer alan habere göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem atamalarıyla ilgili, "Yapay zeka uygulaması değişerek devam edecek. Puanlama sisteminde değişime gidilecek. Eski sistemde üst klasman hakemler puan açısından hep önde çıkıyordu. Dolayısıyla alternatiflere yer açılmıyordu. Şimdi puanlama sisteminde değişikliğe gittik. Ocak ayından sonra yeniden değerlendireceğiz" sözlerini sarf etti.
"YARIM KALAN HESABI TAMAMLASIN"
Söz konusu toplantıda hakemlerle ilgili sorulara cevap veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bazı hakemlerin, hakemliğinin bitirilmesi için Tahkim Kurulu toplantısını bastınız mı?" sorusunun ardından, "Biz basma işini bıraktık. Mevlana'ya döndük artık. Konumum neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum. Hakem konusunda Rosetti, üstü kapalı konuşmaya çalıştı, izin vermedim. Biz o konuyu kapadık, kafasının arkasında tilki olmayan pırıl pırıl genç hakemler vereceğiz size dedim. Kimse Tahkim Kurulu'na talimat vermiyor." yanıtını verdi. MHK Başkanı Gündoğdu ise, "TFF'nin bir çalışanı ile yolumuzu ayıracaksak bir şey açıklamak durumunda değiliz." diye konuştu.
"Sayın Gündoğdu, hakem camiasında 8 Mart 2022'de yarım bıraktığınız operasyonu tamamlamak için mi yeniden görev aldınız?" sorusuna cevap veren İbrahim Hacıosmanoğlu, "Buna ben cevap vereyim. Ferhat bey kişisel hırsları için görev almadı. Bizzat ben kendisini davet ettim. 8 Mart'ta yarım kalan hesabını tamamlasın diye değil." diye konuştu.
"UEFA BUNA İZİN VERMEDİ"
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çok tartışılan VAR kayıtlarıyla ilgili, "Ben VAR odasının da canlı yayınlanmasını istedim. Maç seyredenler aynı zamanda VAR odasını da canlı izlesin diye ama UEFA buna izin vermedi" dedi.
"OKAN BURUK ÇİÇEKLERLE KARŞILAMALI"
"Okan Buruk konusunda sosyal medyada epeyce hırpalandınız." sözlerinin ardından konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben hırpalanmam. Okan Hoca hakeme, 'Burada maç yönetemezsin' dedi. Yapması gereken o hakem arkadaşımızı (Galatasaray - Kasımpaşa maçının hakemi Oğuzhan Çakır) çiçeklerle karşılamak." ifadelerini kullandı.
"UMARIM SAMSUN'DAKİ HAKEM GİBİ OLMAZ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde 27 Ekim'de Bodrum'da oynanan maçın ardından gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçı ve hakemler konusunda gelen sorunun ardından, "Ben Fenerbahçeyim. Fenerbahçe için Trabzonspor maçı ne anlama geliyorsa, benim de kendimi bu anlamda adapte etmem gerekiyor. Ben daha önce Roma'yla orada oynamıştım. Şimdi Fenerbahçe'yle gideceğiz ve farklı olduğunu biliyorum. Biz oraya 3 puan için gidiyoruz. Geçen yıl ne olduğunu, neler yaşandığını düşünmüyorum. Bir futbol maçı var ve o maçı kazanmaya gidiyoruz. Umarım maçı tıpkı bugünkü gibi işini iyi yapan bir hakem yönetir, son oynadığımız deplasman maçındaki gibi bir hakem olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ
DERBİYLE TANSİYON YÜKSELDİ
28 Ekim'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından ise hakem tepkileriyle başlayan gündemde tansiyon iyice yükseldi.
DERBİ ÖNCESİ HAKEM MESAJI
Derbi öncesi Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada "Pozitif düşünelim pozitif olsun. Tek beklentimiz hakemin sonuca etki etmeyecek şekilde adil bir maç yönetmesi. İnanıyorum ki hakem kararları maça etki etmeyecektir. Sahada hak edenin kazandığı bir mücadele sergilenecektir. Hep beraber izleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Derbide ilk düdük çaldıktan sonra ise en çok konuşulan konu hakem Arda Kardeşler oldu. Beşiktaş, Galatasaray derbisinde Davinson Sanchez'in Rafa Silva'ya müdahalesi ve Barış Alper Yılmaz'ın Ciro Immobile'ye faulü sonrası faul ve kırmızı kart tepkisinde bulundu. Galatasaray ise Mauro Icardi ile Felix Uduokhai arasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı itirazında bulundu.
Beşiktaş, derbinin devre arasında Davinson Sanchez ile Ciro Immobile ve Rafa Silva arasında yaşanan pozisyonları paylaştı. Siyah-beyazlıların paylaşımında "Rams Park'ta ilk yarının özeti!" ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY'DAN GÖNDERME
Rams Park'ta ilk yarının özeti!#GSvBJK pic.twitter.com/2C0LxeCuHB
— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2024
Galatasaray, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından ezeli rakibine göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı simgeleyen 'Kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşımda bulundu.
BEŞİKTAŞ CEVAP VERDİ
🎶 İNLETELİM TÜRKİYE'Yİ CİMBOMBOM DİYE! 🦁 pic.twitter.com/e4w9le1KYN
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024
Galatasaray'ın bu paylaşımına Beşiktaş'tan hemen cevap geldi.
Siyah-beyazlılar, sarı kırmızılı takımın paylaşımına tahterevallide sallanan yavru aslan ve ortasında hakem düdüğüyle yanıt veren Beşiktaş, "Düdüklerin Efendisi!" yazdı.
Videonun arka planında yer alan Tofaş Doğan marka araç da dikkat çekti.
"KONUŞMAYA BURADAN BAŞLAYABİLİRSİNİZ"
Düdüklerin Efendisi! https://t.co/uORwXXgjhg pic.twitter.com/pXQR0uXih3
— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2024
Beşiktaş'ın hakem kararlarıyla ilgili itirazlarının ardından, "Hakemi konuşmaya buradan başlayabilirsiniz." şeklinde bir açıklama yapan Galatasaray, söz konusu açıklamasında ise Mauro Icardi ile Felix Uduokhai arasında yaşanan ve penaltı bekledikleri pozisyonu paylaştı.
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın, "Düdüklerin Efendisi!" paylaşımını ise alıntıladı ve, "Asmaya kurdum salıncak, uyumadı gitti yavrucak." şarkı sözleriyle Beşiktaş meydanındaki kartal heykelini paylaştı.
🤫 Hakemi konuşmaya buradan başlayabilirsiniz. 👇 @Besiktas pic.twitter.com/rfxuexg7X9
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024
HOCALAR VE OYUNCULARDAN HAKEM TEPKİSİ!
Şşş… Şşş… Şşş… 😭 https://t.co/8yTev8mC72 pic.twitter.com/bb0JGOmUdH
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2024
Galatasaray ile Beşiktaş arasında sosyal medyada bu demeç savaşları yaşanırken derbinin sahadaki kahramanlarından da hakem ile ilgili açıklamalar geldi.
"PENALTIYA YAKINDI"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi ve Uduokhai arasında yaşanan ve penaltı bekledikleri pozisyon için maç sonunda, "Penaltıyla ilgili darbe var gibi gözüküyor. Icardi de darbe aldığını söyledi. Hakem vermedi. VAR müdahil olmadı. İki takım için de fauller verildi verilmedi. Kolay faul de verildi, daha fauller de verilmedi. Verilmeyen verilen kartlar vardı. Net olarak Icardi pozisyonu var. Penaltıya yakındı." diye konuştu.
"CEZA ALABİLİRİM"
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Bir takım futbol oynamak istedi. Bu bizdik. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Ceza alabilirim. Galatasaray'ın neden 9-10 kişi kalmadığını anlamıyorum. Bize yapılan faullerden kırmızı kart çıkmaması inanılmazdı. Anlamıyorum. Hakem tarafından korunmadık, bunu herkes gördü. Beşiktaş olarak geldik ve bunu gösterdik. Korkmadık. Duran toptan fırsatlar verdik. Oradan rakip tehlikeliydi. 2 gol buldular. Ersin ikinci golde barajı ayarlarken hakem düdük çaldı. Bununla ilgili bir açıklama olması lazım. Çift atladı, mideye vurdu, forma çekti, her şeyi yaptılar. Bu şekilde skor almanız zor oluyor. Ben performansımızdan memnunum. Sezon uzun." dedi.
"HAKEM ADİL DEĞİLDİ"
Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, "Biz mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bugünkü hakem de adil değildi. Kötü hakem yönetimi tarafından da cezalandırıldık. Haksızlığa uğradık. Kartlar, fauller. Neredeyse aksiyonların çoğunda aleyhimize karar verdi. Galatasaray'ın 2. golünde kalecimiz daha barajı kurdurmadan hakem maçı başlattı. Bu çok yanlış. Daha barajı kurdurmadan hakem başlatıyor. Bugün biraz hakem haksızlığına uğradığımızı söyleyebilirim. Herkes gibi hakemler de işlerini yapıyorlar ama verdiği kararlar, kartlar, fauller... Hakemin bugünkü standart olarak tutumu yanlıştı, çok adil değildi." sözlerini kullandı.
"HA HU YAPINCA RAKİBE VERDİ"
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, "Hakem tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Bize faul yapılıyor. Galatasaray faulü alıyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Sarı kartlı oyuncular var. Biz atağa çıkıyoruz, faul oluyor. İkinci sarı yok. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. Kaptan olarak itiraz ediyorum. Kart görüyorum. Futbolun önüne geçildi. Biz bugün çok güzel oynadık. Top genelde bizdeydi. İyi oynadık, pozisyonlara girdik. Buraya deplasmana geliyoruz. Böyle yönetilirse maçlar nasıl kazanacağız? Böyle olmaz, adil maç yönetilmesi lazım. Gördüğünüz çalın, bu kadar basit. Taraftarlar 'ha hu' yapınca topu rakibe verirseniz zorlanırız. Bu kadar kolay değil. Biz burada milyonların umudunu sahada 11 kişi temsil ediyoruz. Siz yanlış kararlar verince işler bizim için zorlaşıyor. Biz baskıda oluyoruz." diye konuştu.
"KAŞARLANMIŞ HAKEM İSTEMİYORUZ"
Beşiktaş'ta derbi sonunda kameraların karşısında İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar geçti.
İlk olarak söze başlayan hakem kararlarına tepki gösteren Uçar, "Değişen bir şey yok. Türk futbolunda yine futbol oynamak isteyen takımlara yazık oluyor. Türkiye'de hocalar değişiyor, futbolcular değişiyor, tarih değişiyor, MHK değişiyor, federasyon değişiyor ama hakemler değişmiyor. Artık hakemlerin de değişme zamanı geldi!" açıklamasında bulundu.
"GENÇ HAKEM ATASINLAR"
İkinci Başkan Hüseyin Yücel ise daha sert ifadelerde bulundu. Hüseyin Yücel, "Rakibimiz yine bu akşam edebiyle sevinememiştir. Özellikle sosyal medyada. Geçen sene salıncak paylaşımında bulunan rakibimiz yine başka bir gaflete imza attı. Bu paylaşımları yapan rakibimiz geçtiğimiz sezondan beri TFF ve MHK'nın salıncağından inmemektedir. Sayın Başkana, MHK'ya ya da artık kim dinliyorsa TFF'den, madem yabancı hakem getiremiyoruz lütfen bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakemleri atamasınlar. En azından gençleri bizim maçlarımıza atasınlar. Hata yaparsalar canları sağ olsun deriz. Bu tip hakemlerin beyninde bin tane tilki cirit atıyor. Madem yabancı hakem atayamıyoruz, bizim maçlara genç hakem atasınlar." diye konuştu.
"FEDERASYONU MU BASALIM?"
Açıklamalarına, "Her maçtan sonra konuşmuyoruz. Ben maç öncesinde şöyle söylemiştim, hakemin yönetimine güvenmek istiyoruz demiştim. Sonuca etki etmeyecek bir yönetim bekliyoruz demiştim. Bu kadar bariz, rakibimiz karşı takım 9 kişi kalması gerekirken maçı 11 kişi tamamladı. Göz göre göre VAR'a rağmen kabul edilebilir bir şey değil." ifadeleriyle devam eden Hüseyin Yücel, bir basın mensubundan gelen, "Daha kuvvetli konuşacak mısınız?" sorusunun ardından, "Daha kuvvetli ne yapalım? Federasyonu mu basalım?" yanıtını verdi.
"KİRLİ ELLER FUTBOLDAN ÇEKİLSİN"
Galatasaray-Beşiktaş derbisi sonrası stat önünde spor muhabiri Emre Kaplan'a bir kişi tarafından yumruk atıldı. Daha sonra bu kişinin Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar olduğu ortaya çıkarken muhabir Emre Kaplan yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırıldı.
Hastanede Kaplan'ı ziyaret eden Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, "Basın mensubu kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Hiç olmaması gereken şeyler oluyor maalesef. Bu kirli ellerin futboldan, spordan bir an önce uzaklaştırılması gerekiyor. Hafta başından beri tansiyonu yükselten açıklamalarla, yapmış oldukları basın toplantısındaki söylemleri ile aslında ne kadar gerginlikten yana olduklarını göstermişlerdi, çok üzücü bir durum. Sebebi nedir hiç anlaşılmayacak şekilde bir basın mensubuna fiili bir saldırıda bulunmak, yüzünü bir darbeyle dikiş atılacak seviyeye getirmek çok üzücü. Ben buradan bu olayı yapanları, buna sebep olanları şiddetle kınıyorum. Tüm basın mensuplarına da geçmiş olsun diyorum." dedi.
"BAŞKA MAÇ İZLEMİŞLER!"
Beşiktaş camiasının hakem eleştirilerine değinen Hatipoğlu, "Onlar sanki başka bir maçı izlemişler. İyi bir oyun ve skorla 2-1 kazandık. Tebrik etmeleri gereken bir maçtan sonra böyle açıklamaları yadırgıyoruz. Hakem iki taraf için de kötüydü. Net penaltımız verilmedi." sözlerini sarf etti.
BEŞİKTAŞ: "DÜDÜĞÜNÜ ASACAK"
Beşiktaş, Galatasaray maçının ardından derbinin hakemi Arda Kardeşler için, "Düdüğünü asacak!" açıklamasında bulundu.
TFF'ye de tepki gösteren siyah-beyazlı takımın açıklamasının tam metni şu şekilde:
"TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!
Örgütlü kötülük çetesi faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmekte.
Dün gece oynanan maçın nasıl karşı tarafa verildiğini biz değil, ülkenin tüm futbol otoriteleri delilleri ve gerekçeleri ile birlikte izah etmiş, bu örgütlü kötülük çetesini yıkacaklarını beyan ederek göreve gelenlere göstermiştir.
Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!
Bu bakımdan şu hususun net olarak bilinmesini isteriz ki, son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!
Aklı ve vicdanı olan herkes gibi bizler de Türkiye'de bir kulübü kollamak için kurulan tüm düzenin farkındayız.
Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?
Biz Beşiktaş olarak başkaları gibi ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruz…
Biz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır.
Sadece kendimiz için değil mağdur edilen tüm futbol kulüplerinin, bu tek taraflı örgütlü kötülük çetesi karşısında haklarının korunması için TFF'yi kestirme yolları kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.
Popülizme hizmet etmeyin, icraat yapın! Zira, o koltuklarda oturma sebebinizin Türk futbolunda rekabet eşitliğini ve de adaleti tesis etme olduğunu unutmayın.
Biz Beşiktaş'ız!
Oyuncularımızın emeğinin alenen çalınmasına, taraftarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla izin vermeyiz!
Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!
Şerefimizle oynar hakkımızla kazanırız!
Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz."
GALATASARAY'DAN CEVAP!
"EFENDİ'LERE CEVABIMIZDIR"
Beşiktaş, Arda Kardeşler ve TFF için açıklamasında Galatasaray'ı da hedef alırken sarı-kırmızılılardan rakiplerine cevap gecikmedi.
Galatasaray, derbinin ardından salı günü akşam saatlerinde "Efendi"lere cevabımızdır" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Dün akşamki maçın ardından rakibimiz tarafından yapılan tüm algılar ve davranışlar bizi bu açıklamayı yapmak durumunda bırakmıştır.
Zira sürekli el yükselterek, ortamı daha da gererek yapmak istenilen, ne yazık ki, dün akşamki mağlubiyetlerini unutturma çabasıdır. Her konuşmaya biz efendiyiz diye başlayıp, bulundukları her ortamda kulübümüze küfür edenlerin ve buna alkış tutanların, lafta efendi olduklarına tüm spor kamuoyu şahittir.
Stadımızda bir basın mensubuna saldırma noktasına gelen bu ortamı hazırlayanlar; o alkışları tutanlar, o küfürleri edenlerdir. Amasız, fakatsız bu şiddete dur demesi gereken "edepli" rakibimizin olayı kapatmak ve bu saldırganı savunmak için yaptıklarını spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.
Biz bu kibirli sözleri, bu riyakar davranışları geçmiş sezonlardan hatırlıyoruz. Rakibimizin açıklamalarında sponsor kardeşleriyle aynı dili kullanmalarına artık şaşırmıyoruz. Sadece kendilerine adalet isteyenler oyun parkında yeni bir ortak bulmuştur. Şu bilinmelidir ki, kurdukları bu çirkin ortaklık bir yerde bozulacak, sponsor kardeşler paranın değil doğrunun kazanacağını bir gün anlayacaktır. Onları beraber bindikleri salıncaktan teker teker indireceğiz. Umarız, o gün gerçeğin farkına varıp, Galatasaray'a haddini bildiririz ifadelerini kullandıkları ergen açıklamalarından biraz da olsa utanırlar.
Rakamlar ortada, istatistikler açıktır. Süper Lig'de kimin istatistiklerde üstün olduğunu, buna rağmen kimin sahada doğrandığını görmek için bu rakamlara bakmak yeterlidir. Galatasaray bugün kadro kalitesi ve oynadığı oyun olarak taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından takdir edilmektedir. Kendilerini, taraftarlarına şirin gözükmek için oraya buraya saldırmak yerine bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyoruz.
Tüm bu kışkırtmalara rağmen taraftarlarımızdan ricamız, sakinliklerini korumaları ve bu çirkin oyuna gelmemeleridir. Kulübümüz kibir dolu bu açıklamalara, üstü kapalı çirkin ortaklıklara, asılsız suçlamalara rağmen, her zaman olduğu gibi sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edecektir."
GÖZLER FEDERASYONDA
Türk futbolunda ekim ayında yaşanan bu hakem gündeminin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yapacağı açıklama ve federasyondan alınacak aksiyon ve atılacak adımlar bekleniyor.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE
Hakemler konusunda yaşanan bu gelişmeler ve yapılan açıklamalarla birlikte Süper Lig'i oldukça kritik bir maç daha bekliyor. Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 3 Kasım Pazar günü Trabzon'da karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan maçta yaşananlar ve bu hakem gündemi düşünüldüğünde ortaya çıkabilecek tablo, yapılacak açıklamalar ve alınacak reaksiyonlar şimdiden merakla beklenmeye başladı.