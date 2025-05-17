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Leeds United, Gabriel Sara'yı istiyor!

İngiltere Premier Lig'e yükselen Leeds United, Galatasaray forması giyen Brezilyalı orta saha Gabriel Sara ile ilgileniyor.

calendar 17 Mayıs 2025 18:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Leeds United, Gabriel Sara'yı istiyor!
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Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

LEEDS PEŞİNDE

Brezilyalı futbolcu için son olarak Leeds United iddiası gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig'e yükselen Leeds United, Sara ile ilgileniyor.

Leeds United'ın, 25 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.


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