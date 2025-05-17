Haber Tarihi: 17 Mayıs 2025 17:44 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 17:44

Sporting Lizbon - Guimaraes Maçı Canlı İzle Şifresiz | Sporting Lizbon - Guimaraes Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Sporting Lizbon - Guimaraes - Manchester City maçı ücretsiz TRT Tabii Spor izle | Sporting Lizbon - Guimaraes - Manchester City maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Sporting Lizbon - Guimaraes - Manchester City maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Sporting Lizbon - Guimaraes - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Sporting Lizbon - Guimaraes - Manchester City maçı canlı yayın izleme detayları

Sporting Lizbon - Guimaraes Maçı Canlı İzle Şifresiz | Sporting Lizbon - Guimaraes Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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SPORTING LIZBON - GUIMARAES MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

 

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SPORTING LIZBON - GUIMARAES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Saat 20.00'de lider Sporting sahasında Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Sporting Lizbon Estadio Da Luz deplasmanında Benfica ile 1-1 berabere kalarak avantajını korudu ve şampiyonluğa oldukça yaklaştı. İkili averajı da ele geçiren Aslanlar evinde Vitoria Guimaraes'i yendiği takdirde taraftarı önünde şampiyonluk turu atacak. Yeşil-Beyazlılar ayrıca Benfica'nın kaybettiği senaryoda kendi alacağı sonuca bakmaksızın yine şampiyon olacak. Ezeli rakibi berabere kaldığı takdirde de Sporting Lizbon'un berabere kalma kredisi olacak.

SPORTING LIZBON - GUIMARAES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon - Guimaraes maçı 17 Mayıs Cumartesi günü (Bugün) 20.00'de oynanacak. Estadio de Braga'da oynanacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.


SPORTING LIZBON - GUIMARAES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sporting Lizbon: Silva; Inacio, Diomande, Quaresma; Araujo, Debast, Morita, Catamo; Pote, Gyokeres, Trincao

Guimaraes: Varela; Mendes, Villanueva, Borevkovic, Maga; Silva, Beni, Mendes; G. Silva, Ramirez, Arcanjo

Sporting Lizbon ligde oynadığı son 10 maçın 7'sinde ilk yarı gol attı.

Sporting Lizbon ile V. Guimaraes arasında oynanan son 10 maçın 7'si 2.5 üst bitti.

Sporting Lizbon ligde 20 maçtır kaybetmiyor.


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