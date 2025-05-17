Sporting Lizbon - Guimaraes Maçı Canlı İzle Şifresiz | Sporting Lizbon - Guimaraes Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

SPORTING LIZBON - GUIMARAES MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

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Sporting Lizbon - Guimaraes maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Saat 20.00'de lider Sporting sahasında Vitoria Guimaraes ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Sporting Lizbon Estadio Da Luz deplasmanında Benfica ile 1-1 berabere kalarak avantajını korudu ve şampiyonluğa oldukça yaklaştı. İkili averajı da ele geçiren Aslanlar evinde Vitoria Guimaraes'i yendiği takdirde taraftarı önünde şampiyonluk turu atacak. Yeşil-Beyazlılar ayrıca Benfica'nın kaybettiği senaryoda kendi alacağı sonuca bakmaksızın yine şampiyon olacak. Ezeli rakibi berabere kaldığı takdirde de Sporting Lizbon'un berabere kalma kredisi olacak.SPORTING LIZBON - GUIMARAES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Sporting Lizbon - Guimaraes maçı 17 Mayıs Cumartesi günü (Bugün) 20.00'de oynanacak. Estadio de Braga'da oynanacak kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.SPORTING LIZBON - GUIMARAES MAÇI MUHTEMEL 11'LERİSporting Lizbon: Silva; Inacio, Diomande, Quaresma; Araujo, Debast, Morita, Catamo; Pote, Gyokeres, TrincaoGuimaraes: Varela; Mendes, Villanueva, Borevkovic, Maga; Silva, Beni, Mendes; G. Silva, Ramirez, ArcanjoSporting Lizbon ligde oynadığı son 10 maçın 7'sinde ilk yarı gol attı.Sporting Lizbon ile V. Guimaraes arasında oynanan son 10 maçın 7'si 2.5 üst bitti.Sporting Lizbon ligde 20 maçtır kaybetmiyor.