Adana Demirspor - Hatayspor Maçı Canlı İzle Şifresiz | Adana Demirspor - Hatayspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

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ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Adana Demirspor - Hatayspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Süper Lig'den düşmesi kesinleşen iki komşu kent takımını karşı karşıya getirecek olan Adana Demirspor Hatayspor maçı, her iki takım için de prestij mücadelesi anlamı taşıyacak. Peki, Adana Demirspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgilerSüper Lig'in 36'ncı Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Hatayspor'u konuk edecek. 17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.: Deniz, Tolga, Arda, Burhan, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Alioui, Barasi.: Bekaj, Kerim, Burak, Kilama, Cemali, Kamil Ahmet, Massanga, Görkem, Boutobba, Fernandes, OkoronkwoLigden düşmesi kesinleşen iki takımın karşılaşacağı maçta konuk ekip Hatayspor 20 puana, ev sahibi Adana Demirspor ise -2 puana sahip.Adana Demirspor, ligin ilk yarısındaki maçta Hatayspor'u 3-1 yenmişti.Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 3-1 yenen Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde rakibine karşı ilk kez duble yapmak istiyor.Adana Demirspor ile oynadığı altı Süper Lig maçının birini kazanan Hatayspor (3B 2M; hükmen sonuçlar hariç), tek galibiyetini bu deplasmana yaptığı son ziyaretinde aldı (Ocak 2024; 1-0).Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçı kaybeden Adana Demirspor, lig tarihinde daha uzun tek mağlubiyet serisini Mart 1990-Eylül 1991 arasında yaşadı (10M).Süper Lig'de çıktığı son deplasman maçında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, bu sezon üst üste iki dış saha karşılaşmasından puanla ayrıldığı bir seri yakalayamadı.Bu sezon seyircisi önünde oynadığı 16 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Adana Demirspor (2B 13M), lig tarihinde bu aşamaları en az iç saha galibiyetiyle geçtiği sezonu yaşıyor.Adana Demirspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 33 maçın 27'sini kaybederken (2G 4B); lig tarihinde bir sezonu en yüksek mağlubiyet (hükmen sonuçlar hariç) sayısıyla tamamlayan iki takım Yeni Malatyaspor (28; 2021/22) ve Karabükspor (28; 2017/18).Hatayspor bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 35 puan kaybetti (4G 4B 9M). Bir Süper Lig sezonunda skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda daha fazla puan bırakan son takım Kayserispor (38; 2021/22).Süper Lig kariyerindeki ilk golü geçen hafta Beşiktaş filelerine gönderen Arda Kurtulan, ligde iki asist yaptığı tek maçı sezonun ilk yarısında Hatayspor'a karşı oynadı (Aralık 2024).Hatayspor bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncusu olan Bilal Boutobba'nın (8) rakip fileleri havalandırdığı sekiz karşılaşmanın sadece birini kazanabildi (1B 6M).Bu sezon Süper Lig'de yedi asist yapan Görkem Sağlam, Hatayspor formasıyla bir sezonda en yüksek sayıya sahip oyuncu olan Saba Lobjanidze'nin (8; 2021/22) rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor.