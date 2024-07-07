Türkiye Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 3. oldu!

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nın son gününde yarışan milli sporculardan Ahmet Burak Işık, gümüş madalya kazandı.



Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen organizasyon sona erdi.



Ahmet Burak, erkekler 400 metre serbest finalindeki 3:48.53'lük derecesiyle 18 ve 19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak gümüş madalya aldı.



Türkiye madalya sıralamasında 3'üncü



Türkiye Gençler Milli Yüzme Takımı böylece şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.



Ay-yıldızlılar, İtalya (13 altın, 9 gümüş, 3 bronz) ve Macaristan'ın (4 altın, 3 gümüş, 4 bronz) arkasında takım halinde Avrupa 3'üncülüğüne ulaştı.



Madalyaların tamamını kazanan Türkiye'nin erkek yüzücüleri ise İtalya'dan (7 altın, 4 gümüş, 1 bronz) sonra organizasyonun 2'nci en başarılı takımı oldu.





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