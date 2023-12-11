Türk voleybolcu Porto Riko yolcusu

Tecrübeli pasör çaprazı Yeliz Başa, Porto Riko Ligi ekiplerinden Cangrejeras De Santurce ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk voleybolcu Porto Riko yolcusu
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11 Aralık 2023 16:28
Son güncelleme 11 Aralık 2023 16:29
Voleybol kariyerinde Türkiye dahil 11 farklı ülkede forma giyen 36 yaşındaki pasör çaprazı Yeliz Başa, Porto Riko Ligi takımlarından Cangrejeras de Santurce'ye transfer oldu.

Tecrübeli oyuncu Türkiye'de Beşiktaş, Halkbank ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un yanı sıra Supreme Volleyball Club (Tayland), Creamline Cool Smashers (Filipinler), Vicenza Volley (İtalya), Bandung BJB Tandamata (Endonezya), Nakhon Ratchasima Huione QminC VC (Tayland), Llaneras de Toa Baja (Porto Riko), Partizani (Arnavutluk), HC Duc Giang Tia Sang (Vietnam), Jakarta Popsivo Polwan (Endonezya), Gresik Petrokimia (Endonezya), VK Prostejov (Çekya), NEC Red Rockets (Japonya), Suwon Hyundai Hillstate (Güney Kore) takımlarında da forma giydi.

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