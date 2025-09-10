Türk Telekom, Kyle Alexander'i kadrosunda tuttu!

Türk Telekom Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Kyle Alexander ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

calendar 10 Eylül 2025 23:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom, Kyle Alexander'i kadrosunda tuttu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan Kyle Alexander'ı tekrardan mavi beyaz renklerimize bağladık." denildi.

Geçen sezon 53 maçta forma giyen 1996 doğumlu basketbolcu; 10,5 sayı, 6,7 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.