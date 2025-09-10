Türk Telekom, Kyle Alexander'i kadrosunda tuttu!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan Kyle Alexander'ı tekrardan mavi beyaz renklerimize bağladık." denildi.
Geçen sezon 53 maçta forma giyen 1996 doğumlu basketbolcu; 10,5 sayı, 6,7 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan Kyle Alexander'ı tekrardan mavi beyaz renklerimize bağladık." denildi.
Geçen sezon 53 maçta forma giyen 1996 doğumlu basketbolcu; 10,5 sayı, 6,7 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.