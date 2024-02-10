Türk Telekom deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, normal süresi 81-81 berabere biten maçta Bahçeşehir Koleji'ni 92-90 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Fatih Güler
Bahçeşehir Koleji: Cavanaugh 15, Boutsiele 11, Bouteille 26, Scrubb 16, Muhammed Baygül 13, Egehan Arna 3, Arca Tülüoğlu 4, Egemen Güven 2, Can Maxim Mutaf
Türk Telekom: Wallace 27, Enoch 12, İsmail Cem Ulusoy 10, Yiğitcan Saybir 6, Palmer 3, Okben Ulubay 22, Jones 3, Selim Şav 3, Brown 3, Boran Güler 3
1. Periyot: 20-17
Devre: 46-31
3. Periyot: 65-56
Normal süre: 81-81
Beş faulle oyundan çıkanlar: 41.04 Okben Ulubay, 40.46 Yiğitcan Saybir
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kaan Büyükçil, Semih Vural, Fatih Güler
Bahçeşehir Koleji: Cavanaugh 15, Boutsiele 11, Bouteille 26, Scrubb 16, Muhammed Baygül 13, Egehan Arna 3, Arca Tülüoğlu 4, Egemen Güven 2, Can Maxim Mutaf
Türk Telekom: Wallace 27, Enoch 12, İsmail Cem Ulusoy 10, Yiğitcan Saybir 6, Palmer 3, Okben Ulubay 22, Jones 3, Selim Şav 3, Brown 3, Boran Güler 3
1. Periyot: 20-17
Devre: 46-31
3. Periyot: 65-56
Normal süre: 81-81
Beş faulle oyundan çıkanlar: 41.04 Okben Ulubay, 40.46 Yiğitcan Saybir