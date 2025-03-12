Türk Telekom'dan Eurocup'a veda!

Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Türk Telekom, Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Shlomo'ya 67-61 yenilerek organizasyona veda etti.
Bulgaristan'ın Samokov kasabasıyla aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Hapoel Shlomo, 20-15 önde tamamladı.
İki takımın da katı savunma uyguladığı, düşük skorlu geçen ikinci çeyrek sonunda Hapoel Shlomo, soyunma odasına 28-26 önde gitti.
Üçüncü periyodu pota altından bulduğu sayılarla 52-45 önde bitiren İsrail temsilcisi, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 67-61 kazanarak yarı finale yükseldi.
Hapoel Shlomo, Valencia Basket-U-BT Cluj-Napoca maçının galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Bulgaristan'ın Samokov kasabasıyla aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Hapoel Shlomo, 20-15 önde tamamladı.
İki takımın da katı savunma uyguladığı, düşük skorlu geçen ikinci çeyrek sonunda Hapoel Shlomo, soyunma odasına 28-26 önde gitti.
Üçüncü periyodu pota altından bulduğu sayılarla 52-45 önde bitiren İsrail temsilcisi, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 67-61 kazanarak yarı finale yükseldi.
Hapoel Shlomo, Valencia Basket-U-BT Cluj-Napoca maçının galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
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