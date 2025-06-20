Türk sporunun yükselen branşı; sürat pateni

Türkiye Short Track (Sürat pateni) Olimpik Milli Takımı, ekim ayında başlayacak Dünya Kupası yarışlarından kota alıp 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.Merkez Palandöken ilçesindeki Buz Pateni Salonu'nda hazırlıklarını sürdüren milliler, daha önce takım ve bireysel olarak katıldıkları birçok uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza attı.Furkan Akar'ın 2022 yılında Çin'de gerçekleştirilen olimpiyatlarda altıncı, bir yıl sonra ise Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmasıyla buz pateninde adını duyurmaya başlayan Türkiye, Muhammed Bozdağ'ın Güney Kore'de yapılan 4. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya almasıyla çıkışını sürdürdü.Gençler Dünya Kupası'nın İtalya ayağında 2000 metre karışıkta beşinci olma başarısı da gösteren ay-yıldızlı ekip, ekim ayından itibaren başlayacak Dünya Kupası yarışlarından en az üçünden dereceye girip alacağı kota ile hem bireysel hem de bayrak yarışlarında şubat ayında 2026'da İtalya'da gerçekleştirilecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlıyor.Söz konusu branşla ikinci kez olimpiyatlarda boy göstermeye hazırlanan milliler, başarılı olmaları dahilinde Türkiye'nin bu alandaki çıkışını taçlandıracak.Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, AA muhabirine, federasyon olarak sürat pateni ve artistik patende daha aktif olduklarını söyledi.Hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdüklerini belirten Korucu,dedi.Korucu, çalışmalarını yabancı takımlarla yaptıklarını ifade ederek,diye konuştu.Erzurum'un ortak kamp noktasında ilerleme gösterdiklerini dile getiren Korucu, şöyle devam etti:Olimpiyat için kota müsabakalarına katılacaklarını işaret eden Korucu, şunları kaydetti: