Türk ressamdan PSG'nin yıldızlarına özel tablolar

Çocukluğundan bu yana yaptığı 'akrilik painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimlere çalışmalarını takdim eden Ersan Kay, Paris Saint Germain tesislerine giderek yıldız isimlerle buluştu. Neymar, Kimbempe, Hakimi, Marquinos, Donaruma, Navas, Ramos ve Renato Sanches ile bir araya gelen Ersan Kay, yaptığı resimleri yıldız futbolculara takdim etti.Sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Maldini, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo, Pique, Dani Alves, Modric, Edin Dzeko ve Lautaro Martinez gibi önemli isimleri sprey boyalar kullanarak akrilik painting çizimler yaparak resmeden Kay, Türkiye'den Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Ali Koç ve çok sayıda isim için çalışmalar yaptı.Ersan Kay son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain kulübünün dünyaca ünlü yıldız isimlerini tuale taşıdı. Yaptığı resimleri hediye ederken özellikle Brezilyalı Neymar ve Portekizli Renato Sanches ile sohbet eden Kay, iki futbolcuya başarı dileklerini iletti. Paris ekibinin yıldız oyuncuları da Kay'a hem teşekkür etti hem de beğenilerini dile getirdi.