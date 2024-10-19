Türk Hava Yolları deplasmanda galip gelmeyi bildi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları deplasmanda galip gelmeyi bildi
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19 Ekim 2024 22:41
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
 Hakemler: Ozan Sarıkaya, Sema Sert Kayıkçı

Salon: Aksaray

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık, Tran Thi Thanh Thuy, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)

Türk Hava Yolları: Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Tuğba İvegin, Duarte, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki)

Setler: 18-25, 31-29, 22-25, 18-25

Süre: 119 dakika (33, 35, 29 22)

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