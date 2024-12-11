A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın VNL fikstürü belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi (VNL) maç programı duyuruldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Milli takımın maç programı şöyle:
1. hafta (Xi'an - Çin)
11 Haziran: Sırbistan-Türkiye
13 Haziran: Hollanda-Türkiye
14 Haziran: Türkiye-Polonya
15 Haziran: Çin-Türkiye
2. hafta (Burgaz - Bulgaristan)
25 Haziran: Türkiye-Slovenya
26 Haziran: Türkiye-Ukrayna
28 Haziran: Bulgaristan-Türkiye
29 Haziran: Türkiye-Fransa
3. hafta (Kanto - Japonya)
16 Temmuz: Türkiye-ABD
17 Temmuz: Türkiye-Almanya
18 Temmuz: Türkiye-Brezilya
20 Temmuz: Türkiye-Arjantin
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ülkeler, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Milli takımın maç programı şöyle:
1. hafta (Xi'an - Çin)
11 Haziran: Sırbistan-Türkiye
13 Haziran: Hollanda-Türkiye
14 Haziran: Türkiye-Polonya
15 Haziran: Çin-Türkiye
2. hafta (Burgaz - Bulgaristan)
25 Haziran: Türkiye-Slovenya
26 Haziran: Türkiye-Ukrayna
28 Haziran: Bulgaristan-Türkiye
29 Haziran: Türkiye-Fransa
3. hafta (Kanto - Japonya)
16 Temmuz: Türkiye-ABD
17 Temmuz: Türkiye-Almanya
18 Temmuz: Türkiye-Brezilya
20 Temmuz: Türkiye-Arjantin