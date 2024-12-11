Galatasaray parayı hazırlıyor: Osimhen!

Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerinde büyük aşama kaydetti.
Osimhen'in bonservisi için gereken 66 milyon euro (Diğer takımlar için 75, Galatasaray için 66 milyon euro, 2.415 milyar TL ) bonservisi toparlamak için projelerinde son aşamaya geldi.
Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Mecidiyeköy Leo Projesi'nden 1.8 milyar TL, sermaye artırımında 1.7 milyar TL parayı kasasına koyacak olan Galatasaray, öncelikli peşinat olan 25 milyon euro'yu hızlıca buralardan ödeyecek. Daha sonra yıllara yayılmış halde kalan 41 milyon euro ödeme yapılacak. Galatasaray, bu ödemeler için de sponsorlar ile anlaşmaları tamamlamak üzere...
G.SARAY ARTI OLARAK GÖRÜYOR
Her fırsatta Galatasaray Kulübü'nü ve taraftarını çok sevdiğini söyleyen Nijeryalı golcünün kendilerini tercih edeceğini bilen Galatasaray yönetimi, bunu büyük bir artı olarak görüyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
25 yaşındaki Nijeryalı süper yıldız, oynadığı 13 resmi maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.
Osimhen'in bonservisi için gereken 66 milyon euro (Diğer takımlar için 75, Galatasaray için 66 milyon euro, 2.415 milyar TL ) bonservisi toparlamak için projelerinde son aşamaya geldi.
Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Mecidiyeköy Leo Projesi'nden 1.8 milyar TL, sermaye artırımında 1.7 milyar TL parayı kasasına koyacak olan Galatasaray, öncelikli peşinat olan 25 milyon euro'yu hızlıca buralardan ödeyecek. Daha sonra yıllara yayılmış halde kalan 41 milyon euro ödeme yapılacak. Galatasaray, bu ödemeler için de sponsorlar ile anlaşmaları tamamlamak üzere...
G.SARAY ARTI OLARAK GÖRÜYOR
Her fırsatta Galatasaray Kulübü'nü ve taraftarını çok sevdiğini söyleyen Nijeryalı golcünün kendilerini tercih edeceğini bilen Galatasaray yönetimi, bunu büyük bir artı olarak görüyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
25 yaşındaki Nijeryalı süper yıldız, oynadığı 13 resmi maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.