Galatasaray parayı hazırlıyor: Osimhen!

Galatasaray, Victor Osimhen'in 66 milyon euro'luk bonservisi için büyük aşama kaydetti. İşte gelişmeler...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray parayı hazırlıyor: Osimhen!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2024 13:57
Son güncelleme 11 Aralık 2024 14:03
Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerinde büyük aşama kaydetti.

Osimhen'in bonservisi için gereken 66 milyon euro (Diğer takımlar için 75, Galatasaray için 66 milyon euro, 2.415 milyar TL ) bonservisi toparlamak için projelerinde son aşamaya geldi.

Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Mecidiyeköy Leo Projesi'nden 1.8 milyar TL, sermaye artırımında 1.7 milyar TL parayı kasasına koyacak olan Galatasaray, öncelikli peşinat olan 25 milyon euro'yu hızlıca buralardan ödeyecek. Daha sonra yıllara yayılmış halde kalan 41 milyon euro ödeme yapılacak. Galatasaray, bu ödemeler için de sponsorlar ile anlaşmaları tamamlamak üzere...

G.SARAY ARTI OLARAK GÖRÜYOR

Her fırsatta Galatasaray Kulübü'nü ve taraftarını çok sevdiğini söyleyen Nijeryalı golcünün kendilerini tercih edeceğini bilen Galatasaray yönetimi, bunu büyük bir artı olarak görüyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

25 yaşındaki Nijeryalı süper yıldız, oynadığı 13 resmi maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery