Haber Tarihi: 11 Aralık 2024 14:17 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 14:17

Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçı Tabii Canlı İzle Şifresiz

Fenerbahçe - Athletic Bilbao TRT 1 Tabii izle şifresiz | Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu mücadele için hazır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı canlı yayın izleme detayları...

Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Fenerbahçe - Athletic Bilbao Maçı Tabii Canlı İzle Şifresiz
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Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE


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FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında evinde güçlü rakibi Athletic Bilbao ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 18:45'te başlayacak.

Müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak.Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE ÜÇ EKSİK

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred Rodrigues müsabakada forma giyemeyecek.Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

ATHLETİC BİLBAO NAMAĞLUP

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi gösterdiği performansla dikkat çekti. 13 puanla zirveye ortak olan İspanyol ekibi oynadığı maçlarda kalesinde sadece 2 gol gördü. 4 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan Athletic Bilbao yoluna namağlup devam ediyor. İspanyol ekibinin kadrosunda Oihan Sancet, İnaki Williams, Guruzeta gibi isimler bulunuyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe, İspanyol ekibi karşısında sahadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Slavia Prag karşısında aldığı galibiyetle puanını 8'e yükselten sarı-lacivertliler, 8 puanla 15. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'ni ilk 24 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turu için play-off oynayacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri
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