Hansi Flick, Barcelona'nın 2 maçında kulübede olamayacak

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Betis maçında yaptığı itiraz nedeniyle gördüğü kırmızı karttan ötürü iki maç ceza aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hansi Flick, Barcelona'nın 2 maçında kulübede olamayacak
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11 Aralık 2024 13:41
Son güncelleme 11 Aralık 2024 13:44
İspanya La Liga'da 17. hafta karşılaşmasında Real Betis ve Barcelona karşı karşıya geldi.

Estadio Benito Villamarín'de oynanan maçta taraflar yenişemedi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTA NELER YAŞANDI?

Barcelona, maçın ilk yarısını Lewandowski'nin attığı golle 1-0 üstünlükle kapattı.

Maçın 65. dakikasında Frankie De Jong'un müdahalesi sonucu hakem devam kararı verse de VAR'ın uyarısıyla Real Betis penaltı kazandı.

Hakemin kararına itiraz eden Barcelona teknik direktörü Hansi Flick kırmızı kart gördü.

Giovani Lo Celso penaltıyı gole çevirdi ve Real Betis maçta eşitliği yakaladı.

83. dakikada Ferran Torres'in golüyle Barcelona bir kez daha öne geçse de 90+4'te Assane Diao'nun golüne engel olamadı.

2 MAÇ KULÜBEDE OLAMAYACAK

Bu sonuca rağmen maç fazlasıyla liderliğini sürdüren Barcelona'da Hansi Flick hakkında karar çıktı.

Alman teknik adam, Real Betis maçında yaptığı itiraz nedeniyle gördüğü kırmızı karttan ötürü iki maç ceza aldı.

Karara göre Flick, Barcelona'nın La Liga'da oynayacağı Leganes ve Atletico Madrid maçlarında kulübede olamayacak.

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