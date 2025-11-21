21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Türk futbolunda haftanın programı!

Trendyol Süper Lig'de 13, Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanacak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

calendar 21 Kasım 2025 12:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk futbolunda haftanın programı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbolda, Trendyol Süper Lig'de 13, Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

- Trendyol Süper Lig


22 Kasım Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK (RHG Enertürk Enerji)

17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (RAMS Park)

23 Kasım Pazar:

14.30 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)

17.00 Beşiktaş-Samsunspor (Tüpraş)

17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Alanya Oba)

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

24 Kasım Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

- Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Manisa FK-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

22 Kasım Cumartesi:

13:30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

23 Kasım Pazar:

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor (Iğdır Şehir)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Van Atatürk)

19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor (Esenler Erokspor)

24 Kasım Pazartesi:

20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

22 Kasım Cumartesi:

13.00 Prolift Giresunspor-Ünye Kadın SK (Giresun 75. Yıl)

14.00 Fatih Vatanspor-Hakkarigücüspor (İBB Balat Sahası)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor (Osmanlı)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)

23 Kasım Pazar:

13.00 1207 Antalyaspor-Beşiktaş (Zeytinköy 1 Nolu Saha)

14.30 Çekmeköy Bilgidoğa-Fenerbahçe ArsaVev (Şile İlçe)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.