Türk futbolunda haftanın programı!

Futbolda, Trendyol Süper Lig'de 13, Trendyol 1. Lig'de 14. hafta maçları oynanacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
- Trendyol Süper Lig
22 Kasım Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-Gaziantep FK (RHG Enertürk Enerji)
17.00 ikas Eyüpspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Kasım Pazar:
14.30 Göztepe-Kocaelispor (Gürsel Aksel)
17.00 Beşiktaş-Samsunspor (Tüpraş)
17.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Alanya Oba)
20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
24 Kasım Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
- Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Manisa FK-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)
22 Kasım Cumartesi:
13:30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)
19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
23 Kasım Pazar:
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor (Iğdır Şehir)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Van Atatürk)
19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor (Esenler Erokspor)
24 Kasım Pazartesi:
20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
22 Kasım Cumartesi:
13.00 Prolift Giresunspor-Ünye Kadın SK (Giresun 75. Yıl)
14.00 Fatih Vatanspor-Hakkarigücüspor (İBB Balat Sahası)
14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor (Osmanlı)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)
23 Kasım Pazar:
13.00 1207 Antalyaspor-Beşiktaş (Zeytinköy 1 Nolu Saha)
14.30 Çekmeköy Bilgidoğa-Fenerbahçe ArsaVev (Şile İlçe)
