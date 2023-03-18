Tuna Üzümcü: "Basit, kendi yaptığımız hatalar"

Altay Teknik Direktörü Ayhan Tuna Üzümcü, Çaykur Rizespor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından "Basit, kendi yaptığımız hatalarla rakibe pozisyon verdik ve gol yedik" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuna Üzümcü: 'Basit, kendi yaptığımız hatalar'
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18 Mart 2023 19:20
Altay Teknik Direktörü Ayhan Tuna Üzümcü, Çaykur Rizespor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Üzümcü, geçen hafta kazandıkları için Rize'ye mutlu geldiklerini kaydetti.

Zor bir deplasman maçına iyi hazırlanarak geldiklerini aktaran, Üzümcü, "Basit, kendi yaptığımız hatalarla rakibe pozisyon verdik ve gol yedik. Golden sonra verilen dirençten memnunum. Toparlayıp iyi oynamaya başladık. Sonrasında gelen goller ve basit hatalar takımın moralini bozdu. Bu maçı unutup ileriye bakmamız lazım." şeklinde konuştu.

Altay'ın uzun süredir beraber oynayan bir takım olduğunun altını çizen Üzümcü, "Genç oyuncuları tecrübeli kadroya ilave ederek emek veriyoruz. Genç oyuncuları bu seviyelere hazırlarsak Altay için daha iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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