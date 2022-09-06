Tudor, Fransa'yı sallıyor! Hem kriz hem başarı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da takımın başına Igor Tudor'u geldikten sonra hem yaşadığı olaylar hem de başarısıyla konuşuluyor.Sezona 4-1'lik Reims galibiyetiyle başlayan Tudor'un ekibi, 1-1 berabere kaldığı Brest maçının ardından Nantes'ı 2-1, Nice'i 3-0, Clermont'u 1-0 gibi skorlarla mağlup etti. Auxerre karşısında aldığı 3 puanla 6 maçta 5 galibiyet alan Hırvat teknik direktörün oyuncuları, 7. haftada Lille deplasmanına çıkacak.Üst üste 2. mağlubiyetini alan ve 7 puanla 9. sırada kalan Auxerre ise önümüzdeki hafta Rennes deplasmanına giderek kötü gidişatını sonlandırmaya çalışacak. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve eleştirilerin odağında olan Igor Tudor, sarı-kırmızılı ekibin ardından görev aldığı takımlarda hedeflenen başarılara ulaştı.Şu anda Marsilya'nın başında, hem taraftarlarını hem de kulüp yöneticilerini fazlasıyla memnun ediyor. öylece, Fransa ve Avrupa basını Igor Tudor'un bu başarısını konuşuyor.Lider 16 puanlı PSG'nin averajla hemen arkasında yer alan Marsilya, yarın ise Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Tottenham'la deplasmanda karşılaşacak.Udinese, Hellas Verona, Juventus gibi takımlarda çalışan Tudor, bu yaz Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın başına geçti. Tudor'un göreve başlamasıyla birlikte futbolcular arasında sorunlar olduğu gündeme gelmeye devam ediyor. Fransız basını, futbolcuların Igor Tudor'un takımla iletişiminden memnun olmadığı için kaptan Dimitri Payet'in Başkan Pablo Longoria'dan toplantı talep ettiğini yazdı. Marsilyalı oyuncuların Tudor'la da görüştüğü ve sıkıntılarını dile getirdiği belirtilmişti.Hırvat teknik adamın takımın başarılı orta saha oyuncusu Gerson'la idmanda sert bir tartışma yaşadığı, forvet Dieng'le de karşılıklı atıştığı ve aralarının açık olduğu daha önce basına yansımıştı.Geçen sezon 46 maçta 13 gol 6 asist üreterek takımın en başarılı isimlerinden biri olan Cengiz Ünder'in sistemine uymadığı gerekçesiyle Tudor tarafından düşünülmediği haberi gündeme düşmüştü.Fransa'da Nantes karşısında 10 kişi oynamasına karşın üstünlüğü yakalayan Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor galibiyet golünün ardından 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkarmıştı. Hırvat teknik adamın bu kararına şaşıran ve öfkelenen Cengiz, Tudor'a tepki gösterirken, takım arkadaşı Dimitri Payet ve ve taraftarlar oyuncuyu alkışlayıp teselli etmişti. Sadece 18 dakika sahada kalabilen milli yıldız, tartışmaları beraberinde getiren bu karar sonrası direkt soyunma odasına gitti. Sosyal medyada, yıldız futbolcunun takımıyla son maçına çıktığı yönünde çok sayıda yorum yapılmıştı.