Tuchel'den Christensen açıklaması!

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takımdan ayrılması beklenen Andreas Christensen hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tuchel'den Christensen açıklaması!
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09 Mart 2022 18:34
İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Andreas Christensen için konuşan Alman teknik direktör, "Christensen'in Chelsea'den ayrılma ihtimalini aklımızın bir köşesinde bulundurmamız gerekiyor. Giderse mutlu olacak mıyız, hayır. Ancak hayat devam edecek mi, evet." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki stoper oyuncusunun adı, Barcelona ile sık sık anılıyordu.

Danimarkalı futbolcu, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 24 maçta, 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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