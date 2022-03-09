Tuchel'den Christensen açıklaması!

İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, transfer hakkında açıklamalarda bulundu.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Andreas Christensen için konuşan Alman teknik direktör, "Christensen'in Chelsea'den ayrılma ihtimalini aklımızın bir köşesinde bulundurmamız gerekiyor. Giderse mutlu olacak mıyız, hayır. Ancak hayat devam edecek mi, evet." ifadelerini kullandı.



25 yaşındaki stoper oyuncusunun adı, Barcelona ile sık sık anılıyordu.



Danimarkalı futbolcu, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 24 maçta, 2 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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