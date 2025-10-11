TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın sahibi Ziraat Bankkart

Erkekler voleybolda 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın final maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenen Ziraat Bankkart, kupanın sahibi oldu.Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin yeni sezon öncesi TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda organize ettiği dörtlü hazırlık turnuvasının final maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 25-22, 25-19, 23-25, 23-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ziraat Bankkart, 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın şampiyonu oldu.Kupayı kazanan Ziraat Bankkart oyuncularından Vahit Emre Savaş, kucağında küçük kızı Aden ile AA muhabirine açıklamada bulundu. Vahit Emre,diye konuştu.TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan ise, kupanın ilkini geçen sene düzenlediklerini, yıllardır futbolda düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı geçen yıl ve bu sene voleybola da taşıdıklarını hatırlatarak,değerlendirmesinde bulundu.