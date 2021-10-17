Galatasaray taraftarı, Mbaye Diagne'nin oyuna girmesi için tezahüratlarda bulundu.
Karşılaşmanın 82. dakikasında sarı-kırmızılı takım 1-0 öndeyken taraftarlar, ismini bağırarak Senegalli futbolcunun oyuna girmesini istedi.
Tecrübeli golcü, 87. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna girdikten sonra taraftarların desteği sürdü.
Karşılaşmanın 82. dakikasında sarı-kırmızılı takım 1-0 öndeyken taraftarlar, ismini bağırarak Senegalli futbolcunun oyuna girmesini istedi.
Tecrübeli golcü, 87. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna girdikten sonra taraftarların desteği sürdü.