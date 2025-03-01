Tribün lideri Mourinho

Galatasaray derbisinin ardından gündem olan Jose Mourinho, bitiş düdüğü sonrası hakemlerin soyunma odasına giderek Vincic ve ekibini tebrik etti. Ancak dördüncü hakem Kadir Sağlam'a yönelik, "İyi ki siz yönetmediniz, yoksa felaket olurdu" sözleri ve sarı-kırmızılı kulübeye yaptığı "Maymun gibi zıplıyorlardı" benzetmesi nedeniyle ceza aldı.
CEZASI İKİ MAÇA İNDİRİLDİ
Bu ifadelerin ardından PFDK, Mourinho'ya dört maç ceza verdi. Ancak Tahkim Kurulu, bu cezayı iki maça indirdi. Böylece Portekizli teknik adam, toplamda altı maçta takımını yalnız bırakmış olacak. Avrupa'da ve Süper Lig'de ikişer kez cezası nedeniyle tribünde oturan Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından da yeni bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.
KARTLAR VE DİSİPLİN CEZALARI
Manchester United döneminde aldığı kırmızı kart nedeniyle 7 Kasım'daki AZ Alkmaar maçında kulübeye giremeyen Mourinho, 23 Ocak'ta Lyon karşılaşmasında takımını sahaya geç çıkardığı için Midtjylland mücadelesini tribünden izledi. Süper Lig'de ise Trabzonspor maçında rakip taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza aldı ve Sivasspor karşılaşmasını kaçırdı.
Adana Demirspor maçında bu sezonki dördüncü sarı kartını gören Mourinho, Göztepe mücadelesinde kulübede yer alamadı. Kupadaki Gaziantep maçını tribünden izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü, Tahkim Kurulu'nun indirim kararının ardından ligdeki Antalyaspor karşılaşmasını da kaçıracak.
CEZASI İKİ MAÇA İNDİRİLDİ
Bu ifadelerin ardından PFDK, Mourinho'ya dört maç ceza verdi. Ancak Tahkim Kurulu, bu cezayı iki maça indirdi. Böylece Portekizli teknik adam, toplamda altı maçta takımını yalnız bırakmış olacak. Avrupa'da ve Süper Lig'de ikişer kez cezası nedeniyle tribünde oturan Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından da yeni bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.
KARTLAR VE DİSİPLİN CEZALARI
Manchester United döneminde aldığı kırmızı kart nedeniyle 7 Kasım'daki AZ Alkmaar maçında kulübeye giremeyen Mourinho, 23 Ocak'ta Lyon karşılaşmasında takımını sahaya geç çıkardığı için Midtjylland mücadelesini tribünden izledi. Süper Lig'de ise Trabzonspor maçında rakip taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza aldı ve Sivasspor karşılaşmasını kaçırdı.
Adana Demirspor maçında bu sezonki dördüncü sarı kartını gören Mourinho, Göztepe mücadelesinde kulübede yer alamadı. Kupadaki Gaziantep maçını tribünden izleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü, Tahkim Kurulu'nun indirim kararının ardından ligdeki Antalyaspor karşılaşmasını da kaçıracak.