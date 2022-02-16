Triatlonda 2022 yılı dolu dolu geçecek

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle organize edilecek İzmir Duatlonu öncesi açıklamalarda bulundu.



Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda yapılacak yarışları ve önemlerini anlattı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle organize edilecek İzmir Duatlonu'nun 19-20 Şubat'ta düzenleneceğini aktaran Yalçınkaya, "2022 sezonuna 19 Şubat'ta İzmir Duatlonu'yla başlayacağız. Balıkesir ile Mersin yarışlarından sonra vizyon yarışımızı Çanakkale'de düzenleyip, sezonumuzu Ordu, Eğirdir, İstanbul ve son olarak ekim ayındaki Alanya organizasyonlarıyla bitireceğiz" dedi.



Özellikle Çanakkale'de gerçekleştirilecek yarışın önemine vurgu yapan Yalçınkaya, şöyle konuştu:



"Tam anlamıyla bizim vizyon yarışımız mayısta Çanakkale'de olacak. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Çanakkale Köprüsü'nden geçeceğiz ve tarihi alanların da içinde bulunduğu bir güzergahımız olacak. Kıtalararası bir yarış olacak adeta. Eylül ayında İstanbul'da 1500'e yakın katılımcıyla yine önemli bir organizasyon yapacağız. Geçen yıl 500 kişiyle sınırlamıştık ve 2 günde kayıtlar dolmuştu. Bu sene de valilikle görüşmelerimiz devam ediyor. Organizasyon olacak ama ayrıntılar 1-2 ay içinde netleşir. Bu ayın sonuna kadar Çanakkale ve İstanbul yarışları için kayıtları açmayı planlıyoruz. Çünkü uluslar arası sporcuları buraya çekmek istiyoruz."



"İspanya projemiz çok çok önemli"



Bayram Yalçınkaya, milli sporcular Gültiğin Er ile Enes Kızılcık'ın olimpik proje kapsamında İspanya'da hazırlıklarını sürdürdüğünü ve projenin büyük önem taşıdığını aktardı.



Sporcuların şu anda San Vicente'deki Alicante Üniversitesi'nde tecrübeli antrenörlerle çalıştığını anlatan Yalçınkaya, "Biz ekibimizi İspanya'da, dünya şampiyonu olan sporcuların yanına gönderdik. Şu an orada iki sporcumuz ile bir antrenörümüz var. Antrenörümüz 2024'e kadar devam edecek projede orada kalacak. Bu süreçte biz oraya belli periyotlarda antrenör ve genç sporcuları göndereceğiz. Antrenörleri gönderme amacımız, vizyon katmak. Genç milli sporcularımızı da göndererek onlara bir hedef göstermiş olacağız. Bizim en büyük sıkıntımız, yeterli destek göremediklerini düşündükleri için gençten elite geçen sporcuları kaybetmemizdi. Biz sporcularımıza, sponsorların da katkısıyla destek vereceğiz. İki sporcuyla başladık ama gün geçtikçe hem nitelik hem de nicelik olarak bu sayı artacak." ifadelerini kullandı.



Sadece 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı değil, 2028 ve 2032'yi de düşündüklerini vurgulayan Yalçınkaya, "Asıl 2024'ten sonra bu projenin etkilerini göreceğiz. Bu projeye başlayalı bir yıl oldu ama altyapıdan yetişen sporcularla 2028'de sayımızı onlarla ifade edilen seviyeye çıkaracağız. Bu projeyi desteklemezsek havada kalır. Çeşitli projelerle de bunu desteklemek lazım. Bu projelerden birisi bölgesel lig. Bu sene 14 ayrı bölge belirledik, başlıyoruz. 6 ya da 7 bölgeyle başlamayı düşünüyoruz. Üçüncü yılda 14 bölgeye ulaşırsak, ciddi bir başarı olacak. Farklı bölgelerde farklı branşlarımızı ön plana çıkarabiliriz. Fransa'dan getirtmeye çalıştığımız Triatlon Okulu da 1 ay içinde tamamlanır. İnsanları eğitim olarak beslemek istiyoruz. Kitap çalışmalarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.













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