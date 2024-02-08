Trezeguet: ''Kupada hedefimiz şampiyonluk''

Trabzonspor'a galibiyet golünü getiren Trezeguet, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından konuştu.
Trezeguet, "Allah'a hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Umuyorum ki yolumuza devam edeceğiz. Kupada hedefimizi zafere ulaşmak. Harika bir takımımız ve harika bir hocamız var." dedi.
Trezeguet ayrıca, "Beşiktaş maçını kazanmayı hak etmiştik ama olmadı. Bu forma için her yerde mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
UMUT GÜNEŞ: "ÖZ GÜVEN KAZANDIK"
Öte yandan Trabzonsporlu bir diğer futbolcu Umut Güneş ise "Zor ve yorucu bir maç oldu. Maçı domine ettiğimizi düşünüyoruz. Üstün oynadık ama pozisyonları değerlendiremedik. Mağlubiyetlerden sonra öz güven açısından önemli oldu bu sonuç." ifadelerini kullandı.
Trezeguet, "Allah'a hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Umuyorum ki yolumuza devam edeceğiz. Kupada hedefimizi zafere ulaşmak. Harika bir takımımız ve harika bir hocamız var." dedi.
Trezeguet ayrıca, "Beşiktaş maçını kazanmayı hak etmiştik ama olmadı. Bu forma için her yerde mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
UMUT GÜNEŞ: "ÖZ GÜVEN KAZANDIK"
Öte yandan Trabzonsporlu bir diğer futbolcu Umut Güneş ise "Zor ve yorucu bir maç oldu. Maçı domine ettiğimizi düşünüyoruz. Üstün oynadık ama pozisyonları değerlendiremedik. Mağlubiyetlerden sonra öz güven açısından önemli oldu bu sonuç." ifadelerini kullandı.