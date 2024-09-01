Trendyol Süper Lig'de puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi.
Ligde haftanın kapanış gününde 4 maç yapıldı. Günün 19.15'te başlayan maçlarında İkas Eyüpspor ile Trabzonspor golsüz berabere kalırken, RAMS Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.
Saat 21.45 seansında ise Beşiktaş, iç sahada Net Global Sivasspor'u 2-0, Samsunspor ise deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.
Tamamlanan ilk haftanın ardından 4 maçta 10 puana ulaşan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri birer maçı eksik olan Galatasaray ile Beşiktaş dokuzar puanla takip etti.
Sonuçlar
Gaziantep FK'nin bay geçtiği ligin 4. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: 0-0
Adana Demirspor-Galatasaray: 1-5
Göztepe-Sipay Bodrum FK: 2-0
İkas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-0
RAMS Başakşehir-Antalyaspor: 5-2
Beşiktaş-Net Global Sivasspor: 2-0
Atakaş Hatayspor-Samsunspor: 0-3
Puan durumu
Ligde tamamlanan 4. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
5. hafta programı
Süper Lig'de heyecana milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek. Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları 13-16 Eylül'de yapılacak.
Maçlar şöyle:
Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)
Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
Kasımpaşa-Fenerhahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)
Ligde haftanın kapanış gününde 4 maç yapıldı. Günün 19.15'te başlayan maçlarında İkas Eyüpspor ile Trabzonspor golsüz berabere kalırken, RAMS Başakşehir sahasında Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.
Saat 21.45 seansında ise Beşiktaş, iç sahada Net Global Sivasspor'u 2-0, Samsunspor ise deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.
Tamamlanan ilk haftanın ardından 4 maçta 10 puana ulaşan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri birer maçı eksik olan Galatasaray ile Beşiktaş dokuzar puanla takip etti.
Sonuçlar
Gaziantep FK'nin bay geçtiği ligin 4. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: 0-0
Adana Demirspor-Galatasaray: 1-5
Göztepe-Sipay Bodrum FK: 2-0
İkas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-0
RAMS Başakşehir-Antalyaspor: 5-2
Beşiktaş-Net Global Sivasspor: 2-0
Atakaş Hatayspor-Samsunspor: 0-3
Puan durumu
Ligde tamamlanan 4. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|4
|3
|1
|0
|11
|2
|9
|10
|2.GALATASARAY
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|6
|9
|3.BEŞİKTAŞ
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|6
|9
|4.İKAS EYÜPSPOR
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|5.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|3
|2
|1
|0
|10
|5
|5
|7
|6.GÖZTEPE
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|2
|6
|7.SAMSUNSPOR
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|8.KASIMPAŞA
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|9.TÜMOSAN KONYASPOR
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|10.NET GLOBAL SİVASSPOR
|4
|1
|1
|2
|2
|4
|-2
|4
|11.ANTALYASPOR
|4
|1
|1
|2
|7
|11
|-4
|4
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|4
|1
|1
|2
|3
|8
|-5
|4
|13.GAZİANTEP FK
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|14.SİPAY BODRUM FK
|4
|1
|0
|3
|4
|8
|-4
|3
|15.TRABZONSPOR
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|16.CORENDON ALANYASPOR
|4
|0
|2
|2
|4
|9
|-5
|2
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|4
|0
|1
|3
|4
|9
|-5
|1
|19.ADANA DEMİRSPOR
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
Süper Lig'de heyecana milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek. Göztepe'nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları 13-16 Eylül'de yapılacak.
Maçlar şöyle:
Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)
Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
Kasımpaşa-Fenerhahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU