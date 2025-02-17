Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 25 17 3 5 40 20 20 54 2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 25 13 7 5 41 23 18 46 3.ERZURUMSPOR FK 25 13 4 8 37 20 17 43 4.GENÇLERBİRLİĞİ 25 12 7 6 31 21 10 43 5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 25 11 7 7 34 31 3 40 6.AHLATCI ÇORUM FK 25 10 8 7 32 24 8 38 7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 25 10 7 8 38 29 9 37 8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 25 11 3 11 36 28 8 36 9.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 25 10 6 9 35 33 2 36 10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 25 10 6 9 30 29 1 36 11.AMED SPORTİF FAALİYETLER 25 8 11 6 25 23 2 35 12.GEOSİS BOLUSPOR 25 9 7 9 32 29 3 34 13.ESENLER EROKSPOR 25 9 7 9 33 31 2 34 14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 25 10 3 12 35 34 1 33 15.SAKARYASPOR A.Ş. 24 8 9 7 30 32 -2 33 16.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 25 9 5 11 27 28 -1 32 17.MKE ANKARAGÜCÜ 24 9 3 12 28 25 3 30 18.ŞANLIURFASPOR 25 8 5 12 30 34 -4 29 19.ADANASPOR A.Ş. 25 4 8 13 20 43 -23 20 20.YENİ MALATYASPOR 25 0 0 25 10 87 -77 -21

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta tamamlandı.Haftanın kapanış maçlarında Sakaryaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.Ligde 25. hafta itibarıyla Kocaelispor 54 puanla liderliğini sürdürürken Solwie Energy Fatih Karagümrük 46 puanla ikinci, 43 puana sahip iki takımdan Erzurumspor üçüncü, Gençlerbirliği ise averajla dördüncü sırada yer aldı.Ligde 25. haftanın sonuçları, puan durumu ve 26. haftanın maç programı şöyle:Yeni Malatyaspor-Manisa FK: 0-6Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: 2-0Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0Esenler Erokspor-Erzurumspor: 1-2Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 1-1Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: 1-1Sakaryaspor-MKE Ankaragücü: 2-2Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor (19 Mayıs)13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Şehir Stadı)19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)13.30 Erzurumspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kazım Karabekir)13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- Esenler Erokspor (Pendik)16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)19.00 Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)