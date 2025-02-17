Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Sakaryaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde 25. hafta itibarıyla Kocaelispor 54 puanla liderliğini sürdürürken Solwie Energy Fatih Karagümrük 46 puanla ikinci, 43 puana sahip iki takımdan Erzurumspor üçüncü, Gençlerbirliği ise averajla dördüncü sırada yer aldı.
Ligde 25. haftanın sonuçları, puan durumu ve 26. haftanın maç programı şöyle:
Sonuçlar:
Yeni Malatyaspor-Manisa FK: 0-6
Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: 2-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0
Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0
Esenler Erokspor-Erzurumspor: 1-2
Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 1-1
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: 1-1
Sakaryaspor-MKE Ankaragücü: 2-2
Puan durumu:
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.
26. hafta:
21 Şubat Cuma:
20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor (19 Mayıs)
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Şehir Stadı)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)
23 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kazım Karabekir)
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- Esenler Erokspor (Pendik)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)
19.00 Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
Haftanın kapanış maçlarında Sakaryaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde 25. hafta itibarıyla Kocaelispor 54 puanla liderliğini sürdürürken Solwie Energy Fatih Karagümrük 46 puanla ikinci, 43 puana sahip iki takımdan Erzurumspor üçüncü, Gençlerbirliği ise averajla dördüncü sırada yer aldı.
Ligde 25. haftanın sonuçları, puan durumu ve 26. haftanın maç programı şöyle:
Sonuçlar:
Yeni Malatyaspor-Manisa FK: 0-6
Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: 2-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0
Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0
Esenler Erokspor-Erzurumspor: 1-2
Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0
Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 1-1
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: 1-1
Sakaryaspor-MKE Ankaragücü: 2-2
Puan durumu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|25
|17
|3
|5
|40
|20
|20
|54
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|25
|13
|7
|5
|41
|23
|18
|46
|3.ERZURUMSPOR FK
|25
|13
|4
|8
|37
|20
|17
|43
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|12
|7
|6
|31
|21
|10
|43
|5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|25
|11
|7
|7
|34
|31
|3
|40
|6.AHLATCI ÇORUM FK
|25
|10
|8
|7
|32
|24
|8
|38
|7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|25
|10
|7
|8
|38
|29
|9
|37
|8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|25
|11
|3
|11
|36
|28
|8
|36
|9.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|25
|10
|6
|9
|35
|33
|2
|36
|10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
|25
|10
|6
|9
|30
|29
|1
|36
|11.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|25
|8
|11
|6
|25
|23
|2
|35
|12.GEOSİS BOLUSPOR
|25
|9
|7
|9
|32
|29
|3
|34
|13.ESENLER EROKSPOR
|25
|9
|7
|9
|33
|31
|2
|34
|14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|25
|10
|3
|12
|35
|34
|1
|33
|15.SAKARYASPOR A.Ş.
|24
|8
|9
|7
|30
|32
|-2
|33
|16.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|25
|9
|5
|11
|27
|28
|-1
|32
|17.MKE ANKARAGÜCÜ
|24
|9
|3
|12
|28
|25
|3
|30
|18.ŞANLIURFASPOR
|25
|8
|5
|12
|30
|34
|-4
|29
|19.ADANASPOR A.Ş.
|25
|4
|8
|13
|20
|43
|-23
|20
|20.YENİ MALATYASPOR
|25
|0
|0
|25
|10
|87
|-77
|-21
26. hafta:
21 Şubat Cuma:
20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor (19 Mayıs)
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)
13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Şehir Stadı)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)
23 Şubat Pazar:
13.30 Erzurumspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kazım Karabekir)
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- Esenler Erokspor (Pendik)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)
19.00 Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)