Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta tamamlanırken Kocaelispor liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları ve puan durumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2025 23:50
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Sakaryaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde 25. hafta itibarıyla Kocaelispor 54 puanla liderliğini sürdürürken Solwie Energy Fatih Karagümrük 46 puanla ikinci, 43 puana sahip iki takımdan Erzurumspor üçüncü, Gençlerbirliği ise averajla dördüncü sırada yer aldı.

Ligde 25. haftanın sonuçları, puan durumu ve 26. haftanın maç programı şöyle:

Sonuçlar:

Yeni Malatyaspor-Manisa FK: 0-6

Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK: 2-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 3-0

Geosis Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0

Esenler Erokspor-Erzurumspor: 1-2

Teksüt Bandırmaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-0

Adanaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 1-1

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor: 1-1

Sakaryaspor-MKE Ankaragücü: 2-2

Puan durumu:

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 25 17 3 5 40 20 20 54
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 25 13 7 5 41 23 18 46
3.ERZURUMSPOR FK 25 13 4 8 37 20 17 43
4.GENÇLERBİRLİĞİ 25 12 7 6 31 21 10 43
5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 25 11 7 7 34 31 3 40
6.AHLATCI ÇORUM FK 25 10 8 7 32 24 8 38
7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 25 10 7 8 38 29 9 37
8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 25 11 3 11 36 28 8 36
9.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 25 10 6 9 35 33 2 36
10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 25 10 6 9 30 29 1 36
11.AMED SPORTİF FAALİYETLER 25 8 11 6 25 23 2 35
12.GEOSİS BOLUSPOR 25 9 7 9 32 29 3 34
13.ESENLER EROKSPOR 25 9 7 9 33 31 2 34
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 25 10 3 12 35 34 1 33
15.SAKARYASPOR A.Ş. 24 8 9 7 30 32 -2 33
16.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 25 9 5 11 27 28 -1 32
17.MKE ANKARAGÜCÜ 24 9 3 12 28 25 3 30
18.ŞANLIURFASPOR 25 8 5 12 30 34 -4 29
19.ADANASPOR A.Ş. 25 4 8 13 20 43 -23 20
20.YENİ MALATYASPOR 25 0 0 25 10 87 -77 -21
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

26. hafta:

21 Şubat Cuma:

20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor (19 Mayıs)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Şehir Stadı)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

23 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kazım Karabekir)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- Esenler Erokspor (Pendik)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)

19.00 Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery