Trendyol 1. Lig'de 25. hafta sona erdi

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Bodrum FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Eyüpspor, puanını 61'e yükselterek 9 puan farkla zirvedeki yerini korudu.
Sahasında Boluspor'u 2-0'lık skorla geçen Göztepe de haftayı ikinci sırada tamamladı.
Sonuçlar
Ligin 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ümraniyespor-Altay: 2-0
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Bodrum FK-Eyüpspor: 0-1
Erzurumspor FK-Kocaelispor: 0-0
Sakaryaspor-Manisa FK: 2-0
Bitexen Giresunspor-Adanaspor: 0-1
Göztepe-Boluspor: 2-0
Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-0
Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1
Puan durumu
1. Lig'de 25. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un 3'er puanı silindi.
- 26. hafta
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Mart Cuma:
20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor (Bolu Atatürk)
9 Mart Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)
19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK (Eyüp)
10 Mart Pazar:
13.30 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe (11 Nisan)
19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
11 Mart Pazartesi:
20.30 Manisa FK-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
Haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Bodrum FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Eyüpspor, puanını 61'e yükselterek 9 puan farkla zirvedeki yerini korudu.
Sahasında Boluspor'u 2-0'lık skorla geçen Göztepe de haftayı ikinci sırada tamamladı.
Sonuçlar
Ligin 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ümraniyespor-Altay: 2-0
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Bodrum FK-Eyüpspor: 0-1
Erzurumspor FK-Kocaelispor: 0-0
Sakaryaspor-Manisa FK: 2-0
Bitexen Giresunspor-Adanaspor: 0-1
Göztepe-Boluspor: 2-0
Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-0
Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1
Puan durumu
1. Lig'de 25. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|25
|20
|1
|4
|61
|20
|41
|61
|2.GÖZTEPE
|25
|16
|4
|5
|44
|15
|29
|52
|3.KOCAELİSPOR
|25
|13
|6
|6
|38
|27
|11
|45
|4.SAKARYASPOR
|25
|12
|7
|6
|39
|28
|11
|43
|5.BODRUM FK
|25
|12
|6
|7
|34
|18
|16
|42
|6.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|25
|11
|7
|7
|35
|21
|14
|40
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|25
|11
|6
|8
|39
|25
|14
|39
|8.BOLUSPOR
|25
|11
|6
|8
|23
|26
|-3
|39
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|8
|10
|7
|25
|26
|-1
|34
|10.ERZURUMSPOR FK
|25
|8
|10
|7
|23
|21
|2
|31
|11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|25
|8
|7
|10
|24
|31
|-7
|31
|12.ÜMRANİYESPOR
|25
|8
|6
|11
|28
|36
|-8
|30
|13.MANİSA FK
|25
|6
|10
|9
|27
|27
|0
|28
|14.ADANASPOR
|25
|8
|2
|15
|21
|38
|-17
|26
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|25
|5
|9
|11
|17
|29
|-12
|24
|16.TUZLASPOR
|25
|6
|6
|13
|24
|41
|-17
|24
|17.ALTAY
|25
|5
|3
|17
|12
|49
|-37
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|25
|2
|4
|19
|11
|47
|-36
|7
- 26. hafta
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:
8 Mart Cuma:
20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor (Bolu Atatürk)
9 Mart Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)
19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK (Eyüp)
10 Mart Pazar:
13.30 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe (11 Nisan)
19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
11 Mart Pazartesi:
20.30 Manisa FK-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
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