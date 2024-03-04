Trendyol 1. Lig'de 25. hafta sona erdi

Trendyol 1. Lig'de 25. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftayı galibiyetle kapatan Eyüpspor, puanını 61'e yükselterek 9 puan farkla zirvedeki yerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2024 17:57
Trendyol 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Bodrum FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Eyüpspor, puanını 61'e yükselterek 9 puan farkla zirvedeki yerini korudu.

Sahasında Boluspor'u 2-0'lık skorla geçen Göztepe de haftayı ikinci sırada tamamladı.

Sonuçlar

Ligin 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ümraniyespor-Altay: 2-0

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Bodrum FK-Eyüpspor: 0-1

Erzurumspor FK-Kocaelispor: 0-0

Sakaryaspor-Manisa FK: 2-0

Bitexen Giresunspor-Adanaspor: 0-1

Göztepe-Boluspor: 2-0

Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: 0-0

Gençlerbirliği-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Puan durumu

1. Lig'de 25. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 25 20 1 4 61 20 41 61
2.GÖZTEPE 25 16 4 5 44 15 29 52
3.KOCAELİSPOR 25 13 6 6 38 27 11 45
4.SAKARYASPOR 25 12 7 6 39 28 11 43
5.BODRUM FK 25 12 6 7 34 18 16 42
6.TEKSÜT BANDIRMASPOR 25 11 7 7 35 21 14 40
7.AHLATCI ÇORUM FK 25 11 6 8 39 25 14 39
8.BOLUSPOR 25 11 6 8 23 26 -3 39
9.GENÇLERBİRLİĞİ 25 8 10 7 25 26 -1 34
10.ERZURUMSPOR FK 25 8 10 7 23 21 2 31
11.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 25 8 7 10 24 31 -7 31
12.ÜMRANİYESPOR 25 8 6 11 28 36 -8 30
13.MANİSA FK 25 6 10 9 27 27 0 28
14.ADANASPOR 25 8 2 15 21 38 -17 26
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 25 5 9 11 17 29 -12 24
16.TUZLASPOR 25 6 6 13 24 41 -17 24
17.ALTAY 25 5 3 17 12 49 -37 15
18.BITEXEN GİRESUNSPOR 25 2 4 19 11 47 -36 7
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un 3'er puanı silindi.

 

- 26. hafta

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:

8 Mart Cuma:

20.00 Boluspor-Bitexen Giresunspor (Bolu Atatürk)

9 Mart Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK (Eyüp)

10 Mart Pazar:

13.30 Altay-Gençlerbirliği (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe (11 Nisan)

19.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

11 Mart Pazartesi:

20.30 Manisa FK-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery