BU HAFTA MATA'NIN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

HEDEFİ AVRUPA'DA DEVAM ETMEK

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, yıldız transferi için fırsat kolluyor. Siyah-beyazlılar, İngiliz ekibi Manchester United'dan ayrılan Juan Mata'yı kadrosuna katmak için teklif yapmaya hazırlanıyor.34 yaşındaki orta saha için kulübe gelen teklifin ardından konuyu Valerien Ismael'e ileten yönetim, Fransız çalıştırıcıdan olumlu yanıt alması sonrasında girişimlere başladı. Bu hafta içinde Juan Mata'nın menajeriyle bir araya gelecek olan Beşiktaş Yönetimi'nin, önce yıldız 10 numaranın maaş beklentisini dinleyeceği ve ardından teklifte bulunacağı kaydedildi. Siyah-Beyazlı idarecilerin, Mata için 2 milyon euroyu aşan bir maaş teklif etmesi beklenmiyor.Valencia'dan 2011 yılında 26.7 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan Juan Mata, 2014'te de 44.7 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutmuştu. 8 yıllık Manchester United macerasını tamamlayan 34 yaşındaki İspanyol 10 numarayla ABD Major Lig başta olmak üzere birçok farklı ülkeden de teklifler var. Ancak; deneyimli oyuncu, futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Başarılı oyuncu, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde kupa kaldırmıştı.