Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, transfer çalışmalarında da atağa kalkacak. Siyah-beyazlıların gündemine son gelen isim daha önce Trabzonspor'da da oynayan Caleb Ekuban oldu. Gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.



EKUBAN'A BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE TALİP



Sky Sport İtalia'da yer alan habere göre; Ekuban'a İtalyan ekibi Speiza talip. Ayrıca futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe de ilgi gösteriyor. 28 yaşındaki Ganalı golcü, geçen sezon Serie A'da 29 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.



TRABZONSPOR'DA KAÇ GOL ATMIŞTI?



Güçlü bir fiziğe sahip olan Ekuban, Valerien Ismael'in de oyun sistemine uygun bir oyuncu olarak tanımlanıyor. Gana Milli Takımı ile de 13 maçta 3 gol kaydeden futbolcu, Trabzonspor'da 103 maçta 29 gol 15 asistlik katkı yapmıştı.



EKUBAN'IN GÜNCEL DEĞERİ



Genoa ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar kontratı devam eden Ekuban, santrfor dışında forvet arkası ve sağ kanatta oynayabiliyor. Futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.





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