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Trae, 42 atarak 6 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, takımının Milwaukee Bucks'ı 120-100 yendiği maçta 42 sayı buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, takımının Milwaukee Bucks'ı 120-100 yendiği maçta 42 sayı buldu.

Young, 42 sayı, 10 asist, 8 ribaund ve 1 top çalma ile Hawks'ın en etkili oyuncusuydu:


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