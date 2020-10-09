Sezon öncesinde Süper Lig Gol Kralı Sörloth'un yanı sıra Sosa, Novak ve Ndiaye gibi direkt 11'de oynayan isimlerin ayrıldığı Trabzonspor, gidenlerin yerlerini doldururken transferde ağırlığı hücum hattına verdi.



Özellikle Karadeniz ekibinin hocası Eddie Newton'ın, "Futbol felsefem hücum yapmak" sözleri sonrası ileri uca 4 takviye yapan Bordo- Mavililer'de ileride toplam 9 oyuncu bulunuyor. Nwakaeme, Afobe, Ekuban, Plaza, Djaniny, Diabate, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu ve Yusuf Sarı gibi isimleri bulunduran Fırtına'da 4 formaya 9 aday var. Ancak Newton ise bu durumdan memnun.



Rekabet üst düzeyde



Sağda Abdülkadir Ömür, solda Nwakaeme, forvet arkasında Ekuban ve ileri uçta da Afobe ilk tercihler olurken, yenilerden Djaniny ve Diabate forma için bu isimleri ciddi şekilde zorlayacakları gözüküyor. Eddie Newton da bu durumun takımın performansına olumlu yansıyacağı görüşünde.



48 yaşındaki çalıştırıcı, Milli ara sonrasında oynayacakları Başakşehir maçında bu durumdan olumlu anlamda yararlanmayı hedefliyor.



