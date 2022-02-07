Trabzonsporlu Uğurcan Çakır Avrupa'nın da 1 numarası oldu

Milli kalecimiz Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasıyla bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'da zirveye yerleşti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır Avrupa'nın da 1 numarası oldu
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07 Şubat 2022 07:57
Trabzonspor'un bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan Uğurcan Çakır, performansıyla Avrupa'nın zirvesine oturdu.

Bild'in haberinde 'Ne Neuer, ne Donnarumma ne Mendy!' başlığıyla verilen haberde Milli kalecimiz Uğurcan Çakır'ın kurtarış yüzdesi bakımından Avrupa'da ilk sırada olduğu kaydedildi.

Bu sezon ligde 24 maçta sadece 17 gol yiyerek adından söz ettiren Uğurcan Çakır, yakaladığı bu istatistikle Avrupalı mevkidaşlarını geride bırakmış durumda.

İşte Avrupa'da 2022'nin Şubat ayına kadar kalecilerin yakaladığı kurtarış yüzdeleri:

Ugurcan Çakır - (25/Trabzonspor)82 %
Jose Sa (29/Wolverhampton) - %81
Mark Flekken (28/Freiburg) - %80
Yassine Bouonu (30/Sevilla) - %79
Unai Simon (24/Athletic Bilbao) - %78
Aaron Ramsdale (23/Arsenal) - %78
Pau Lopez (27/Marsilya) - %78
Samir Handanovic (37/Inter) - %78
Walter Benitez (29/Nice) - %78

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